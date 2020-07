Urlaub an der Nordsee: Sylt-Touristin außer sich – „Das kann nicht sein“

Kann ich trotz Corona mit gutem Gewissen Urlaub an der Nordsee machen?

Denn Schleswig-Holstein hat die Corona-Vorschriften kürzlich wieder verschärft. Wer aus einem der aktuellen Corona-Hotspots in Deutschland in das Bundesland kommt, muss sich nun wieder in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Urlaub an der Nordsee: Frau hat Corona-Sorgen

Aber was passiert, wenn man sich als Norddeutscher beispielsweise mit Menschen aus dem Kreis Gütersloh im selben Zug befindet? Das fragt sich auch Edith Utermark, die bald mit ihrem Mann auf der Insel Urlaub machen will.

Doch die Vorfreude auf Sylt vergeht ihr, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

--------------------------

Das ist die Insel Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

--------------------------

„Das kann nicht sein!“

„Ich habe vorige Woche alles bezahlt und ganz ehrlich... ich mag gar nicht mehr dort hin fahren. Wir hatten uns wirklich seit einem Jahr darauf gefreut“, sagt die Frau zu MOIN.DE. Nachdem sie schon zweimal mit einer Freundin auf Sylt war, konnte sie jetzt endlich ihren Mann überzeugen, mit auf die Insel zu kommen.

--------------------------

Weitere News auf MOIN.DE:

--------------------------

Edith kommt nicht aus einem betroffenen Gebiet. Dennoch hat sie Angst. „Was passiert, wenn wir ankommen, und es wird gesagt: ,Tut uns leid, Quarantäne für alle'?“, fragt sie sich und sagt: „Das kann nicht sein!“

Welchen Eindruck sie jetzt hat und was sie Syltern konkret vorwirft, erfährst du auf Moin.de.

--------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden.

Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >> hier weiterlesen

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>