Urlaub an der Nordsee: Mann knipst skurriles Foto von Sylt – er löst heftige Diskussionen aus

Die Insel Sylt ist als Urlaub an der Nordsee immer noch sehr beliebt. Besonders in diesem Jahr, wo es die Leute aufgrund von Corona eher in den Norden als in den Süden zieht.

Bei seinem Urlaub an der Nordsee machte ein Tourist jetzt ein Bild von der Insel. Doch das löste im Netz heftige Diskussionen aus.

Urlaub an der Nordsee: Sylt-Aufenthalt schwieriger geworden

Urlaub an der Nordsee zu machen, ist aktuell gar nicht so einfach. So gibt es in vielen Gemeinden aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ein Beherbergungsverbot. Das gilt auch für die Insel Sylt.

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, halten sich dennoch viele Touristen auf der beliebten Nordsee-Insel auf. Da das Wetter derzeit aber nicht unbedingt für einen Strand-Aufenthalt geeignet ist, werden die touristischen Attraktionen von Sylt weiter viel besucht.

Urlaub an der Nordsee: Mann macht irres Foto von Sylt

Ein Mann machte nun ein Foto von der beliebten „Sansibar“, auf welchem eine sehr lange Schlange zu sehen ist. Das Ganze postete er dann in einer Gruppe auf Facebook. Die Schlange sei 100 Meter lang gewesen und zog sich bis auf den Parkplatz vor dem Lokal.

Das Bild sorgte in der Gruppe für eine heftige Diskusion. Einige User waren der Meinung, dass sie bei dem Anblick sofort wieder umgedreht wären. So schreibt beispielsweise ein User: „Ich würde umdrehen, das wäre mir zu doof.“ Manche bezeichnen die Situation auch als „bekloppt“.

Urlaub an der Nordsee: Die Sansibar auf Sylt sorgt aktuell für lange Schlangen. (Symbolbild) Foto: imago images / Manfred Segerer

Aber nicht alle Mitglieder der Gruppe sehen das so negativ. „Es gab ein Freibier und das musste man schon zügig austrinken, denn dann waren wir auch schon dran“, schrieb beispielsweise eine Frau. Für sie sei das Ganze nicht so schlimm gewesen. Ein weiterer User stellt auch eine Vermutung an, wie es zu der langen Schlange gekommen ist. Seine Erklärung findest du auf MOIN.DE.

Für Diskussionen bei den Sylt-Bewohnern sorgten in letzter Zeit auch diese Aktionen. Warum momentan nicht alle Anwohner glücklich auf der Insel sind, erfährst du hier >>>

