Urlaub an der Nordsee: Drama auf Sylt nimmt kein Ende – niemand bleibt verschont

Sylt hat ein großes Problem – und es betrifft nicht nur die Einheimischen, sondern auch alle diejenigen, die ihren Urlaub an der Nordsee beziehungsweise auf Sylt verbringen.

Ein knuspriges Brötchen, ein süßes Croissant oder ein frischer Kaffee gehört für die meisten zu einem Frühstück einfach dazu – auch im Urlaub an der Nordsee dürfen diese Dinge nicht fehlen. Doch auf Sylt wird es immer schwieriger, in den Genuss von Brötchen und Co. zu kommen.

Urlaub an der Nordsee: Schlechte Nachrichten für Brötchen-Liebhaber

Fast jeder, der schon einmal Sylt einen Besuch abgestattet hat, dürfte sie kennen: Die Bäckerei-Kette „Raffelhüschen“ musste bereits im September eine Filiale komplett dicht machen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Jetzt müssen alle Backwerk-Feinschmecker erneut eine schlechte Nachricht verkraften.

Die Kette „Raffelhüschen“ versorgte bislang alle Inselbewohner und Inselbesucher mit frischen Produkten. Doch nun sind weitere Filialen vom Personalmangel betroffen.

Urlaub an der Nordsee: So erklärt der Inhaber die Schließungen

Ein Problem, dass nicht nur der Bäckerei-Sektor kennt. Hier wiegen die Schließungen aber besonders schwer. Immerhin treffen sich hier täglich jung und alt, reich und nicht so reich, Urlauber wie Sylter. „Raffelhüschen“ verkündete nun auf Facebook, dass gleich mehrere Filialen zeitweise schließen müssen. „Geht halt nicht anders“, heißt es von den Betreibern.

Inhaber Thomas Raffelhüschen erklärt die Schließungen und geänderte Öffnungszeiten mit „Personalknappheit, Urlaub, Krankheiten (…).“ Betroffen sind vorerst die Filiale in der Strandstraße in Westerland sowie die Filialen im Heideweg, Falkenweg und in der Norderstraße. Welche geänderten Öffnungszeiten es an anderen Standorten gibt, kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen. Hier geht es zum Artikel.