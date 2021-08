Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Frau will unbedingt auf Insel reisen und hat einen Wunsch – „Abschreckende Bilder“

Ein Urlaub an der Nordsee ist etwas Schönes und viele können es nicht erwarten, bis die Reise endlich losgeht. So erging es auch einer Frau. Vorher hat sie noch einen außergewöhnlichen Wunsch.

Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“. Die Frau schreibt in einer Facebook-Gruppe für Sylt-Fans. Seit sechs Jahren sei sie nicht mehr auf der Insel gewesen. Zeit, also mal wieder endlich Urlaub an der Nordsee zu machen.

Urlaub an der Nordsee: Eine Frau hat nur einen Wunsch. Foto: IMAGO / wolterfoto

Urlaub an der Nordsee: Frau postet ungewöhnliche Bitte in eine Facebook-Gruppe

„Muss noch 15 Tage warten und scharre mit den Hufen“, schreibt sie in ihrem Post in der Gruppe. Die Frau hat einen Wunsch. Ihre Sehnsucht nach Sylt ist für sie einfach unerträglich geworden.

Das ist Sylt:

die größte nordfriesische Insel

liegt in der Nordsee

ist die viertgrößte Insel Deutschlands, nach Rügen, Usedom und Fehmarn

Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Urlaub an der Nordsee: Gruppen-Mitglieder sollen DIESE Bilder teilen

„Könnt ihr mal bitte abschreckende Bilder posten?“, fragt sie. Natürlich war die Aussage, dass die Leute sie „nerven“, nicht ganz ernst gemeint. Nur die Frau hat es einfach nicht mehr ertragen, dass in der Facebook-Gruppe zahlreiche Urlaubs-Bilder gepostet werden. Denn das führte nämlich zu ihrer schlimmen Sehnsucht.

Und wie reagieren die anderen Facebook-Gruppenmitglieder auf den ziemlich außergewöhnlichen Wunsch? Das kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen. HIER kommst du zu dem Artikel. (cf)