Urlaub an der Nordsee: Angst geht um! Was auf Sylt schon Realität ist, droht auch hier!

Urlaub an der Nordsee ist wegen der Corona-Pandemie noch beliebter geworden. Während das viele in den betroffenen Regionen freuen dürfte, fürchtet man mancherorts aber auch negative Folgen der Touristenmassen.

Zu den beliebtesten Orten für einen Urlaub an der Nordsee gehört die Insel Sylt. Die beliebte Ferieninsel hat bereits eine Entwicklung durchgemacht, welche deswegen auch als „Versyltung“ bezeichnet wird. Auch in anderen Orten könnte das Phänomen in Zukunft auftreten.

Urlaub an der Nordsee: Angst macht sich breit

Doch was heißt „Versyltung“? Dabei geht es um die Verdrängung von Einheimischen durch den Tourismussektor. Eine Folge der vielen Touristen auf der Ferieninsel ist, dass die Immobilienpreise ordentlich ansteigen, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet. So wird der Wohnraum für die Inselbewohner knapp beziehungsweise kaum noch bezahlbar. Dadurch werden sie immer mehr verdrängt.

Ein paar Fakten über die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Doch nicht nur auf Sylt kann man diese Entwicklung beobachten. Auch andere beliebte Urlaubsorte an der Nordsee entwickeln sich ähnlich. So etwa auch die beiden nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr oder die Hochseeinsel Helgoland. Sie alle sind sehr stark vom Tourismus abhängig.

Urlaub an der Nordsee: „Versyltung“ droht anderen Orten

Die Inseln haben sich zusammengetan und eine Forderung an die Politik gestellt. Dabei geht es um um bezahlbare Wohnungen für Festangestellte sowie Saisonkräfte, Auszubildende und Studenten. So soll die Anzahl der Inselbewohner konstant bleiben.

Auf Norderney befürchtet man bereits eine „Versyltung“. Auf der Insel sind die Preise für Immobilien deutlich gestiegen. Investoren bauen bauen Wohnraum zu Ferienwohnungen um.

Urlaub an der Nordsee: Auf Sylt wurden viele Ferienwohnungen für Touristen gebaut. (Symbolbild) Foto: IMAGO / localpic

Auch an der Ostsee gibt es ähnliche Befürchtungen. Was Tourismusdirektor Joachim Netz zu dem Thema sagt, erfährst du auf MOIN.de. (gb)

