Urlaub an der Nordsee: Frau kommt nach seit langem wieder nach Sylt – was sie jetzt sagt, sollten alle hören

Sie bittet alle Urlauber darum, sich daran zu erinnern, dass sie gerade einen Urlaub an der See verbringen. Grund genug, etwas ruhiger zu werden. Stattdessen benehmen sich viele, als seien sie auf der Flucht. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Denn: „Denkt immer daran, das kann euer letzter Besuch auf dieser Insel sein.“

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Dort fühlt sich zum Glück auch jeder Hund wohl

Für jeden Geschmack gibt es auf Sylt das richtige Hotel – ob mit Kindern oder ohne

Man wisse schließlich nie, was auf einen im Leben zukommen könnte. Umso wichtiger sei es daher, die Zeit, die man hat, aufrichtig zu genießen und das Leben einmal Leben sein zu lassen.

Urlaub an der Nordsee: Eine Reisende genießt die klare Luft. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Genauso handhabe sie ihren Urlaub derzeit. Nach der harten Zeit der Chemotherapie genieße sie die Landschaft, die klare Luft und die Nordsee in vollen Zügen. Zeit zum Kraft tanken, ehe es in einer Woche wieder zurück zur Chemotherapie gehe.

