Die „Rantum Inge“ auf Sylt – einst ein beliebtes Gästehaus, verkommt das Gebäude in den letzten Jahren zusehends.

Urlaub an der Nordsee: Dieses Haus liegt direkt am Meer – doch es gibt ein Problem

Wer Urlaub an der Nordsee, vielleicht sogar auf Sylt macht, wird dieses Haus eventuell sehen. Doch die Geschichte dieses Hauses ist wirklich keine schöne.

Die Rede ist von der „Rantum Inge“ – einem ehemaligen Gästehaus auf Sylt. Wie der Name schon sagt, steht das Haus in Rantum. Und das in wirklich herausragender Lage! Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Nordsee: Haus liegt direkt am Meer, doch...

Denn die „Rantum Inge“ steht im Osten des Dorfes. Insgesamt besteht das Gebäude aus drei Teilen: Dem Gästehaus, das 1962 neu gebaut wurde, einem kleinen Teil eines ehemaligen Stalls, der bereits 1818 errichtet wurde und dem ehemaligen Wohnhaus von Mahler-Nissen, welches im Jahr 1938 erbaut wurde.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Nur ein Deich trennt das Haus von der Nordsee. Seit die ehemalige Eigentümerin Anneliese Mahler-Nissen 2013 verstarb, steht das Haus auf Sylt leer. Und genau das ist das Problem. Weshalb genau DAS das Problem ist, kannst du hier auf MOIN.de nachlesen.

