Urlaub an der Nordsee: Sylt-Bewohner von Touristen genervt – er macht ein trauriges Geständnis

Beim Urlaub an der Nordsee denken viele gerne an die Insel Sylt. Doch für die Inseleinwohner ist der Tourismus wohl Fluch und Segen zugleich.

Insulaner Alfred Bartling (81) ist inzwischen nur noch genervt von den Urlaubern auf seiner Heimatinsel.

Urlaub an der Nordsee: Sylt-Bewohner genervt

Aktuell herrscht wieder massiver Ansturm auf die Insel in der Nordsee. In den letzten Jahren ist der Tourismus hier regelrecht explodiert. Wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, sollen die Leute bereits in den 1960er nachts in Badewannen übernachtet haben, wenn der Platz zu knapp wurde.

Die Immobilien sind beliebt, viele Insulaner würden daher die lukrativen Angebote annehmen und ihr Haus verkaufen. Ob die Einwohner aber wirklich von dem Tourismus profitieren, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel in der Nordsee

die viertgrößte Insel Deutschlands

auf der Insel gibt es zehn Naturschutzgebiete

rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Massentourismus auf Sylt

Auch Alfred Bartling vermietet seit 25 Jahren Ferienwohnungen in seinem Haus, inzwischen allerdings an Dauermieter. Daran, sein Grundstück zu verkaufen, habe er noch nie gedacht.

Seiner Meinung nach ist die Insel selbst an den vielen Touristen schuld. Der 81-Jährige bleibt jedoch optimistisch.

