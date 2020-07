Urlaub an der Nordsee: Bei einem Strandspaziergang auf Sylt macht eine Frau eine traurige Entdeckung.

Urlaub an der Nordsee: Frau macht Spaziergang auf Sylt – dieser Anblick bringt sie zum Weinen

Westerland. Dieser Anblick brachte eine Frau zum Weinen. Auf so etwas würde man im Urlaub an der Nordsee sicherlich gern verzichten!

Am Freitagabend war die Frau auf der Nordsee-Insel Sylt am Strand unterwegs. Doch was die Frau dort entdeckte, brach ihr fast das Herz, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Frau macht traurigen Fund auf Sylt

Beim Abendspaziergang am Strand von Westerland entdeckte sie ein übel zugerichtetes, totes Tier. Auf Facebook teilte sie ein Bild des traurigen Fundes.

--------------------------

Das ist die InselSylt an der Nordsee:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

--------------------------

Ein Nutzer meint, das Tier als jungen Tümmler oder Schweinswal identifizieren zu können. Was dem Tier geschehen sein könnte, erfährst du hier auf „MOIN.DE“ (at)

--------------------------

--------------------------

