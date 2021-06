Urlaub an der Nordsee: Frau reist trotz großer Zweifel nach Sylt – und zieht ein eindeutiges Fazit

Urlaub an der Nordsee: Trotz Bedenken ist eine Frau in der Corona-Zeit nach Sylt gereist und packt jetzt über ihre Erlebnisse aus. (Symbolbild)

Nicht nur die europäischen Länder öffnen großzügig vor den Sommerferien ihre Grenzen, wollen Touristen locken - auch der Urlaub an der Nordsee ist wieder möglich. Doch einige Menschen hadern in Pandemie-Zeiten mit dem Wegfahren.

So auch eine Frau, über die unser Partnerportal Moin.de berichtet. So wollte so gerne nach Sylt fahren, Urlaub an der Nordsee genießen, war aber wegen des Coronavirus unsicher. Als die Fallzahlen endlich sanken, entschied sie sich spontan doch zu fahren. Jetzt hat sie ihr Urteil gefällt.

Urlaub an der Nordsee: Frau fährt nach Sylt - und spricht jetzt Klartext

Doch zuvor gibt sie drastische Worte von sich: „Muss man denn unbedingt in dieser Zeit in den Urlaub fahren?“ „Kann man nicht mal mit dem Arsch Zuhause bleiben?“ „Wenn man sonst keine Sorgen hat.“ All solche Sätze fielen ständig. Auch sie war dieser Meinung. Doch sie habe sich eines Besseren belehren lassen.

Die Touristin könne andere Menschen nicht verstehen, die über die Corona-Testpflicht in Restaurants meckern würden und wolle einmal alle Gastronomen loben. Jeder Mitarbeiter sei ruhig geblieben und habe für jeden Gast, der es nicht verstehen wollte, die Regeln runtergebetet.

Ihr Fazit: „Ich muss sagen, es war alles sehr gut organisiert auf der Insel.“ Mit schönen Erinnerungen konnte sie die Heimreise antreten. Wie andere Urlauber auf ihre Erlebnisse reagieren, kannst du bei Moin.de nachlesen >>>

