Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Dieser Strand-Fund bringt Menschen zum Staunen – „Ist ja riesig“

Im Urlaub an der Nordsee gibt es allerhand zu entdecken: Sehenswürdigkeiten, Meerestiere oder geheime Hotspots. Was ein Mann auf Sylt jedoch am Strand entdeckte, brachte die Menschen völlig zum Staunen.

Der Sommer ist vorbei, der Herbst naht. Doch vielleicht hast du ja trotz den kühleren Temperaturen noch Lust auf einen Urlaub an der Nordsee. Immerhin gibt es dort viel zu entdecken. Auf Facebook hat ein Mann ein Foto von seinem Fund geteilt.

Urlaub an der Nordsee: Ein Mann machte einen außergewöhnlichen Fund (Symbolfoto). Foto: IMAGO / wolterfoto

Urlaub an der Nordsee: Strand-Fund löst Erstaunen aus

Der Anblick brachte die Menschen zum Staunen. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet von dem Fall. Besonders die Größe seines Fundes sticht heraus.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Der Mann war am Strand von Westerland unterwegs. Da hat er sie entdeckt: Eine Qualle, die größer als sein Schuh ist! Zum Vergleich hat er auf dem Foto seinen Fuß neben das Meerestier gestellt. „Ist ja riesig“, lautet einer der Kommentare unter dem Schnappschuss.

Urlaub an der Nordsee: Mann findet Riesen-Qualle und postet ein Foto auf Facebook

Was weitere Facebook-Nutzer zu dem echt erstaunlichen Anblick zu sagen haben und natürlich auch das Foto der Qualle findest du auf unserem Partnerportal „MOIN.DE“. >>>HIER kommst du zu dem Artikel. (cf)