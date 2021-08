Urlaub an der Nordsee: Rettungsschwimmer will Touristin retten – doch beide sterben!

Tragisches Unglück im Urlaub an der Nordsee.

Eine Touristin war in ihrem Urlaub auf der Insel Sylt in der Nordsee schwimmen gegangen und dann in Not geraten. Bei dem Versuch sie zu retten, kam auch ein Rettungsschwimmer ums Leben.

Urlaub an der Nordsee: Tragischer Vorfall an einem Strand auf Sylt. (Symbolbild) Foto: Markus Scholz/dpa

Urlaub an der Nordsee: Schreckliche Tragödie!

Laut der Polizei Flensburg geriet die 63-jährige Frau am Donnerstagnachmittag um 14.20 in der Nordsee in Not. Die Urlauberin befand sich vor Wenningstedt auf Sylt im Meer,

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Zwei Rettungsschwimmer und vier Badegäste eilten der Frau zur Hilfe und konnten sie an Land verbringen. Anschließend leisteten sie Erste Hilfe.

Urlaub an der Nordsee: Touristin und Rettungsschwimmer verunglücken

Einer der Rettungsschwimmer, ein 47-jähriger Nordfriese, konnte nicht mehr an den Strand zurückgelangen und nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Die 63-jährige schwebte in Lebensgefahr und wurde per Rettungshubschrauber in ein Flensburger Krankenhaus ausgeflogen. Dort verstarb die Frau aus Hessen am frühen Freitagmorgen.

Urlaub an der Nordsee: Die Verunglückte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

Derzeit ist der Hergang des tragischen Unglücks noch nicht ganz geklärt. Noch würden Zeugen befragt, hieß es von der Polizei. Außerdem ist noch nicht geklärt, woran der Rettungsschwimmer starb. Derzeit gehe man aber von einem Badeunfall aus. (gb)