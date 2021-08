Urlaub an der Nordsee: Touristen sorgen für mächtig Ärger! „Was ist mit unserer Gesellschaft los?“

Ein Urlaub an der Nordsee könnte so schön sein – doch wenn nicht alle an einem Strang ziehen, kann es an der Nordsee auch ungemütlich werden.

Das ist leider nicht immer der Fall. So nun auch auf der Insel Sylt, wo sich nun ehemalige Reisende über ihren Urlaub an der Nordsee auslassen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Bei ihrem Urlaub an der Ostsee sorgen Touristen aktuell auf Sylt für dicke Luft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Blaulicht News

Urlaub an der Nordsee: Gastronomen sauer wegen Gästen

„Wir müssen einfach mal ein bisschen Dampf ablassen“, beginnt ein Gastronom seine Geschichte. Man ahnt bereits, dass es sich nicht um eine schöne handelt.

Und tatsächlich geht es dabei um Urlauber, die sich nicht von ihrer Schokoladenseite zeigen – im Gegenteil!

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Die Insel erreicht man mit dem Auto vom Festland mit dem Sylt-Shuttle der DB und dem Autozug, dazu verkehren Nahverkehrszüge und Inter City Züge der DB.

Auch über den Flughafen Sylt ist die Insel per Linien- und Charterverbindungen zu erreichen

„Was ist momentan mit unserer Gesellschaft los?“, fragt er auf Facebook. „Wir alle in der Gastronomie versuchen, unser Bestes zu geben, jedem Gast eine schöne Zeit bei uns zu bescheren. Aber was einige momentan von sich geben, ist ohne Worte“, fügt er hinzu.

Besonders während Corona freut sich die Gastronomie über Besucher, die ihren Urlaub an der Nordsee verbringen – wenn die sich doch wenigstens benehmen würden! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

„Wir werden beschimpft, beleidigt, es wird mit negativen Bewertungen gedroht. Es wird endlos diskutiert, weil wir mit der 3G-Regel weiter machen, die ab Montag sowieso wieder in Kraft tritt. Es werden Schilder, Absperrungen ignoriert, Platzzuweisungen komplett ignoriert“, listet er seine Erfahrungen weiter auf.

Weiterhin ergänzt er, sobald man etwas entgegne, „sei man unfreundlich, habe es nicht nötig, Geld zu verdienen und so weiter“, so Moin.de.

Urlaub an der Nordsee: Mann ist verzweifelt

Weiter rechtfertigt sich der Mann: „Es ist nicht leicht für alle, aber wir haben die Auflagen nicht erfunden, um Gäste zu ärgern, wir versuchen diese zu erfüllen, damit wir nicht im Herbst schließen müssen.“

Die Verzweiflung ist dabei deutlich zu erkennen. Das zeigt auch noch einmal, was für ein dickes Fell sich Gastronomen in den vergangenen anderthalb Jahren anlegen mussten.

Wie andere Nutzer auf diesen Beitrag reagieren und warum es sich dabei leider nicht um einen Einzelfall handelt, kannst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE lesen.