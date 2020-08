Urlaub an der Nordsee: Spricht dich ein unbekannter Mann an, lasse dich auf keinen Fall auf ihn ein. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Achtung! Wenn dich DIESER Mann anspricht, solltest du auf keinen Fall reagieren

Coronabedingt heißt es diesen Sommer Urlaub an der Nordsee statt rund um den Globus zu fliegen. Viele Urlauber nutzen die sommerlichen Tage und reisen ans Meer. Wenn du auch zum Urlaub an die Nordsee fährst, achte allerdings unbedingt darauf, wer dich anspricht.

Auf Sylt, an der Nordsee hält sich nämlich ein Mann auf, den du besser ignorieren solltest. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Nordsee: Spricht dich ein Mann an, reagiere nicht auf ihn

Der Mann spricht bewusst Menschen im Urlaub an der Nordsee an und gibt sich als hilfsbereite, freundliche Person aus. Wenn du dich auf ihn einlässt, wirst du allerdings bald merken, dass er alles andere als hilfsbereit ist.

In Wirklichkeit verfolgt er nämlich einen fiesen Plan, und er ist hartnäckig! Was der Mann an der Nordsee macht, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

Urlaub an der Nordsee: Der Mann hält sich nicht nur an einem Ort auf, er kann überall sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Marc Schüler

