Urlaub an der Nordsee: Bei dem Anblick war der Mann außer sich. (Symbolbild)

am 23.09.2020 um 19:29

Urlaub an der Nordsee: Tourist außer sich, als er DAS sieht – „Verantwortungslos“

Das treibt den Mann zur Weißglut!

Ein Tourist machte Urlaub an der Nordsee und genoss die Zeit auf der Insel Norderney. Als er dann plötzlich eine Beobachtung machte, war es vorbei mit der Erholung. Fassungslos wandte er sich daraufhin sogar an den Bürgermeister und reichte Beschwerde ein. In der hieß es: „Verantwortungslos“, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Tourist kritisiert Zustände auf Insel

Das Wattenmeer, der Leuchtturm und das Kurtheater: Wer einen Urlaub an der Nordsee macht, den erwarten auf Norderney mehrere Attraktionen und genug Erholungsmöglichkeiten - eigentlich.

Die Insel gilt als die wohl belebteste der Ostfriesischen Inseln. Dort ist immer was los. Doch genau das störte den Urlauber vergangenes Wochenende. Er kritisierte gegenüber dem Bürgermeister: „Verantwortungslose Zustände“.

Die Anschuldigung wollte sich Norderneys Bürgermeister jedoch nicht gefallen lassen und reagierte schließlich auf die Nachricht des Mannes. Worüber der sich aufregte und wie der Bürgermeister reagierte, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)

Urlaub an der Nordsee: Die Norderney wird jährlich von mehreren Millionen Touristen aufgesucht. (Symbolbild) Foto: imago images / Priller&Maug

