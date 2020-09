Urlaub an der Nordsee: „Mir blutet das Herz“ – DIESES Foto von Sylt sorgt für hitzige Diskussionen

Sylt. Der Urlaub an der Nordsee ist in diesem Jahr beliebt wie nie. Doch auch, wenn uns Corona nicht in unserer Reisefreiheit einschränkt, gehören die Inseln in der Nordsee zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland.

Wer aktuell Urlaub an der Nordsee macht, genau genommen in List auf Sylt, dürfte dieses Bild garantiert aufgefallen sein. Und genau das sorgt für viel Wut.

Urlaub an der Nordsee: Foto sorgt für Wut

Sylt ist für eine idyllische Umgebung bekannt. Eine riesige Baustelle zerstört derzeit dieses wunderschöne Bild. Ein Foto davon landet auf Facebook. Seitdem wird es heiß diskutiert.

Denn dort wird etwas Riesiges gebaut. Auf einer ehemaligen Marine-Station entsteht derzeit ein neues Hotel. Ein Mann teilt ein Luft-Bild der Baustelle und kann kaum an sich halten.

Urlaub an der Nordsee: Auf dieser Baustelle entsteht etwas richtig Teures. Foto: imago images / localpic

Er schreibt: „Aktuelles Foto von der gigantischen Baustelle in List. Für 100 Millionen Euro entsteht ein neuer ‚ Lanserhof' mit 68 Zimmern.“

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Die Kommentare von Einwohnern und Menschen, die Urlaub an der Nordsee machen, ließen nicht auf sich warten. Kommentar: „Grauenhaft“ oder „Mir blutet das Herz!“

Vor allem die Tatsache, dass die Natur durch den Neubau zerstört wird, sorgt für Verärgerung. „Vollkommen unnötig, und einfach nur schrecklich. Die Insel ist schon so voll gebaut und das ist ja nicht das einzige Großbauprojekt in List. Inselschutz sieht anders aus“, schreibt ein Mann.

Für wen das Hotel gedacht ist und wann es eröffnet, liest du bei MOIN.DE.

