Urlaub an der Nordsee: Menschen sind sauer! Sind SIE die Wurzel allen Übels?

Menschen, die Urlaub an der Nordsee machen sind sauer. Am Strand gibt es regelmäßig Probleme. (Symbolbild)

Die Menschen, die Urlaub an der Nordsee machen, sind extrem sauer. Grund: die Vermüllung. Am Strand schmeißen viele einfach ihren Müll in den Sand. Ob leere Flaschen, Grillgut oder sogar Haushaltsmüll – die Leute denken, sie könnten dort alles loswerden.

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, gehen die Einwohner an der Nordsee davon aus, dass der Müll hauptsächlich durch Tagestouristen an den Strand kommt. In den sozialen Netzwerken tauchen immer wieder Fotos von Bierflaschen und Plastikbechern am Wasser auf.

Urlaub an der Nordsee: Kaum ein Strandabschnitt wird nicht vermüllt. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Urlaub an er Nordsee: Partytourismus ist ebenfalls schuld

Auch schicken die Einwohner wütende Mails an den zuständigen Bürgermeister. „Das Problem Müll scheint ein Problem weniger Orte an der Küste und auf den Inseln zu sein. Ich kann nur für Borkum sprechen, wo es dieses Problem, zu mindestens in diesen Ausmaßen, nicht gibt“, meint Einwohner Kurt-Walter Wessolek.

---------------

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

---------------

+++ Lidl bietet neues Produkt an – Kunden entsetzt „Pervers“ +++

Das Müll-Problem entstehe nicht durch Menschen, die mehrere Tage Urlaub an der Nordsee machen. Auch auf Norderney gibt es dieses Problem. Da sorgt der Partytourismus für schmutzige Straßen.

Norderney wird inzwischen schon als „kleiner Ballermann“ bezeichnet. Aber nicht nur die Touristen sollen schuld sein. Einen Teil tragen auch andere Nordsee-Bewohner bei. Welche das sind, liest du bei MOIN.DE.

--------------------------

Weitere News auf MOIN.DE

Usedom: Widerlich! Mann masturbiert vor zwei Urlauberinnen – dann kommt es noch schlimmer

Sylvie Meis: Erstes Foto von der Hochzeit – DIESES Brautkleid hat sie getragen

Hamburg: Mann geht mit seiner Tochter auf den Spielplatz – was er dort entdeckt, macht ihn einfach nur wütend! „So viel Dummheit“

--------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>