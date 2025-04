Urlaub an der Nordsee: Krabben bald ein Luxusgut? Touristen haben die Nase voll

Für viele gehört es zum Urlaub auf der Nordsee einfach dazu: das Krabbenbrötchen. Egal ob im Restaurant oder bei einem langen Strandspaziergang. Ein Krabbenbrötchen geht immer. Doch genau bei diesem Leckerbissen musst du jetzt tief in die Tasche greifen!

Die Preise für Krabbenbrötchen explodieren, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Und das liegt an den zu geringen Fangmengen. Auch bei Kult-Imbiss Gosch sucht man das Brötchen auf der Karte häufig vergeblich. Krabbenbrötchen-Liebhaber, die ihren Urlaub an der Nordsee verbringen, müssen also jetzt ganz stark sein.

Urlaub an der Nordsee: Zahlreiche Urlauber teilen ihre Erfahrungen

Zahlreiche Nordsee-Gänger ärgern sich im Moment schwarz. Während des Strandspaziergangs ein Krabbenbrötchen schlemmen, wird immer schwieriger – und zudem teurer. Doch für einige Personen hat sich auch kaum etwas verändert. „Nordseekrabben waren schon immer irgendwie ein Luxus-Gut“, meint eine Person in den sozialen Netzwerken.

+++Urlaub an der Nordsee: Bittere Gewissheit – DIESE Insel ist in 80 Jahren weg!+++

„Ich habe circa 1969 für 500 Gramm Granat direkt vom Kutter 90 Pfennig bezahlt“, meint eine andere Person. Doch diese Zeiten sind natürlich längst vorbei. Krabbenbrötchen sind schon längst kein günstiges Vergnügen.

Ebenfalls interessant: Urlaub an der Nordsee: Sylt-Touristen haben die Schnauze voll – DAS kann sich keiner mehr leisten

Urlaub an der Nordsee: „Es war doch schon immer so“

Dabei war die Krabbe nie ein Massenprodukt für den schnellen Hunger zwischendurch. „Es war doch schon immer so“, heißt es von einem Fischliebhaber. Warum sich also jetzt so viele aufregen, versteht nicht jeder. „Die Fischer wollen auch leben“ – und wer wüsste, was da für eine Knochenarbeit hinter stecke, meckere auch nicht über den Preis.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Was Krabbenbrötchen-Liebhaber sonst noch zu den teuren Preisen ihrer Leibspeise sagen, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel>>>