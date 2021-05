Urlaub an der Nordsee: Insel-Gastgeber schicken eine verzweifelte Nachricht! „Darf nicht so weitergehen“

Die Tourismus-Branche läuft langsam wieder an - doch beim Urlaub an der Nordsee scheint es nicht schnell genug zu gehen. Eine Initiative auf Norderney hat jetzt die Schnauze voll und möchte auch endlich wieder Urlauber willkommen heißen.

Wie unser Partnerportal Moin.de berichtet, haben sich verschiedene Gruppen aus Einzelhändlern, Vermietungen und Gastronomie zusammengetan, um die Öffnungsstrategie auf der ostfriesischen Insel voranzubringen. Denn sie wurden als Modellregion trotz Bewerbung leider nicht berücksichtigt.

Urlaub an der Nordsee: Insel-Gastgeber wollen endlich wieder für Touristen öffnen

„Das darf nicht so weitergehen“, stellen die Vertreter in einem offenen Brief an die Regierung fest. Und machen mit einer Schlagzeile auf sich aufmerksam: „Wir öffnen am 10.05.2021, weil wir sicheren Urlaub möglich machen können!“

Bis zum 9. Mai geht noch die reguläre aktuelle Corona-Verordnung in Niedersachsen. Danach wollen sie sich endlich auf die Pfingstferien vorbereiten und bis dahin ein Öffnungskonzept haben.

Aktuell hat der Landkreis Aurich, zu dem Norderney auch gehört, eine Inzidenz von 42,2. Kein Grund also die Schotten unbedingt dicht zu lassen. Bei einer Inzidenz von unter 100 dürften einzelne Öffnungsschritte versucht werden. Jetzt müsse nur noch das Go der Regierung kommen.

Wie das Anwohner und Touristen sehen und alle weiteren Informationen zu dem Corona-Vorhaben liest du bei Moin.de.

