Auch Urlaub an der Nordsee birgt Gefahren. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Hier lauert die tödliche Gefahr – sie hat schon vier Opfer gefordert

Urlaub an der Nordsee erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Wegen der Corona-Krise zieht es die Deutschen weniger ins internationale Ausland, sondern an die heimischen Meere.

Viele Urlauber kommen bei ihrer Suche nach etwas Ruhe und Erholung auf die Idee ihren Urlaub an der Nordsee zu verbringen. Vor Ort möchte man einfach nur abschalten und die freien Tage genießen. Manche Touristen wissen allerdings nicht, welche tödliche Gefahr in der Nordsee lauert.

Urlaub an der Nordsee: DAS hat schon viele Opfer gefordert

Wenn man schon Urlaub an der Nordsee macht, dann möchte man natürlich auch viel Zeit am Strand oder im Wasser verbringen. Aber genau hier verbirgt sich die Gefahr, welche bereits Menschenleben forderte.

Allein am Sonntag den 9. August ertranken vier Männer an der Nordseeküste aufgrund dieses Phänomens.

Das ist die Nordsee:

Die Nordsee befindet sich im westlichen Europa

Bei ihr handelt es sich um ein Schelfmeer

Die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg

Urlaub an der Nordsee: Vorsicht beim Baden

An der niederländischen Nordseeküste kam es am bereits erwähnten Sonntag zu einer gefährlichen Kombination. Es herrschte viel Wind und eine gefährliche Strömung.

Diese Kombination sorgte für eine „sehr verräterische See“. Aufgrund dieser Umstände wurden an vielen Stränden Warnungen ausgesprochen – an anderen gab es sogar Schwimm-Verbote. Die Urlauber sollten nicht tiefer als bis zu den Knien ins Wasser gehen.

Urlauber halten sich nicht an Warnung

Einige Strandbesucher ignorierten laut der Rettungsbrigade allerdings alle Warnungen und Verbote, was zu einigen Rettungseinsätzen führte. Insgesamt mussten an dem Sonntag etwa 270 Personen aus dem Wasser gerettet werden, wobei bei 59 Geretteten Erste Hilfe geleistet werden musste.

Aufgrund der gefährlichen Bedingungen wurde entlang der Küste von Nordholland bis südlich von Den Haag war ein Schwimmverbot verhängt. (Symbolbild) Foto: imago images / Hollandse Hoogte

Vier Männer konnten nicht mehr gerettet werden. Zwei von ihnen kamen am Strand von Den Haag ums Leben – die anderen Beiden ertranken in Wijk aan Zee beziehungsweise Zandvoort.

Besteht die Gefahr weiterhin?

Laut der Rettungsbrigade halten die gefährliche Strömung und der Landwind weiter an. Bei einem Urlaub an der Nordsee solltest du also auf jeden Fall auf die Hinweise und Verbote der Rettungsbrigade achten. (dpa und gb)