Ein Urlaub an der Nordsee ist vor allem auch wegen dem schönen Panorama und der tollen Aussicht auf Strand und Meer beliebt. Die frische Luft und ein langer Sandstrand laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein, bei denen viele Nordsee-Fans einfach gut abschalten können.

Doch was einige Touristen auf der Nordsee-Insel Helgoland treiben, verdirbt so manchem genau diese Erholung und die Aussicht auf die atemberaubende Strandkulisse. Statt Entspannung erfasst viele bei dem Anblick ein Gefühl von Wut.

Urlaub an der Nordsee: Schrecklicher Anblick am Strand

Auch während einem Urlaub an der Nordsee sollte man vor lauter Entspannung seine Manieren nicht vergessen – doch das ist offenbar einigen Touristen auf Helgoland passiert. Wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet, sorgen Szenen am Strand für Ärger bei Einheimischen und Urlaubsgästen.

So entdeckte ein Tourist während seines Spaziergangs am Strand etwas, das ihn sehr wütend machte: Am Wegesrand wimmelte es von Plastiktüten, Müll und leeren Flaschen – statt unendlicher Strandweite bietet sich hier ein schrecklicher Abfall-Anblick. Auch ein benutzter Grill war einfach achtlos zurückgelassen worden.

+++ Urlaub an der Nordsee: Heftige Szenen auf Sylt! Da vergeht einigen direkt der Appetit +++

Urlaub an der Nordsee: „So ist es leider überall geworden“

Der Helgoland-Tourist teilt seine Ekel-Entdeckung in einer entsprechenden Facebook-Gruppe, wo sie eine große Diskussion anstößt. „So ist es leider überall geworden. Die Menschen schmeißen achtlos ihren Müll in die Natur. Die sollten, wenn sie erwischt werden, sehr hohe Geldstrafen bekommen. Wir nehmen immer eine Mülltüte mit und entsorgen dann alles da, wo es hingehört. In einen Mülleimer. Das machen aber die wenigsten. Traurig ist das“, kommentiert etwa eine Frau den Beitrag.

Mehr Themen:

Weitere Reaktionen zu dem Aufreger während des Urlaubs an der Nordsee kannst du im ganzen Artikel bei unserem Partnerportal „Moin.de“ lesen.