Urlaub an der Nordsee: Ort sorgt für Bestürzung – Urlauber haben „beklemmendes Gefühl“

Wer einen Urlaub an der Nordsee macht, der bekommt weitreichende Natur geboten. Und natürlich das Meer! So auch in Helgoland. Doch die Insel hat auch weniger schöne Orte zu bieten.

Wer einen Urlaub an der Nordsee verbracht hat, der hat vielleicht auch schon einmal einen Abstecher nach Helgoland gemacht. Doch auf der Insel gibt es nicht nur idyllische Landschaft zu bestaunen, sondern auch Orte, die nicht ganz so beschaulich sind.

Bunker-Besuch beim Urlaub an der Nordsee

Einer dieser Orte ist zum Beispiel die Zivilschutzbunkeranlage im Oberland. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, kamen dort im April 1945 rund 3.000 Einwohner unter. Sie brachten sich dort im zweiten Weltkrieg vor Bombenangriffen in Sicherheit.

Und einige dieser Räumlichkeiten kannst du heute noch besichtigen. Ein Urlauber berichtete von seinem Besuch in den sozialen Netzwerken – und löste eine Welle der Diskussion aus. Auf Facebook teilte der Mann ein Foto aus dem engen Bunker. Dazu die Worte: „Nur schön“.

Mann löst mit Facebook-Post Irritationen aus

Seine kurze und knappe Aussage irritierte zahlreiche User. „Sorry, über eine Blume oder Landschaft würde ich ‚nur schön‘ schreiben, aber nicht über einen Bunker!“ oder „Was ist daran schön? Wenn man sich vorstellt, wie die Insulaner dicht an dicht in den Gängen saßen und den Bombenhagel über sich ergehen lassen mussten“, so zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Auch bei einer weiteren Userin löste der Bunker-Besuch keine positiven Gefühle aus: „Ich hatte ein sehr beklemmendes Gefühl, als wir uns das angesehen hatten!“ Doch selbstverständlich sei es auch ein Stück Geschichte, das für immer zu Helgoland gehöre. Ein anderer Facebook-Nutzer nahm den Beitrag jedoch mit Humor: „Schade, so viel ungenutzter Raum – man könnte so viel Bier und Wein kühl lagern!“

