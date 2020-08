Urlaub an der Nordsee: Sylt-Touristin kehrt bei Gosch ein und ist erschrocken: „Das ist sicher nicht ..“

Sylt. Im Urlaub will man möglichst entspannen - alltägliche Dinge wie Kochen oder Putzen sind oft tabu. Im Urlaub an der Nordsee ist das nicht anders - kein Wunder, schließlich locken auch die örtlichen Restaurants mit allerlei Köstlichkeiten. Frischer als an der See bekommt man seinen Fisch wohl nur schwer.

In der Corona-Zeit natürlich eine Win-Win-Situation. Die Urlauber erfreuen sich an dem leckeren Essen und bei den klammen Restaurants klingeln nach dem zwischenzeitlichen Lockdown wieder die Kassen. Doch einer Touristin auf Sylt ist bei ihrem Urlaub an der Nordsee bei einem Restaurantbesuch etwas sauer aufgestoßen – und nein, es war nicht das Essen. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Urlaub an der Nordsee: Sylt-Touristin stellt sich wichtige Frage

„Moin“-Reporterin Laura Hindelang schaut sich für das Newsportal im Norden von Deutschland aktuell auf der Insel Sylt nach spannenden Themen um. Und im Restaurant „Gosch“ ist sie am Donnerstag fündig geworden. Genauer: Sie wurde mit der Nase drauf gestoßen. Denn an den Tischen war es viel zu eng.

Das ist die Insel Sylt:

die größte der deutschen Friesischen Inseln

sie liegt in der Nordsee im Bundesland Schleswig-Holstein

Sylt ist für seine langen Strände und Ferienorte bekannt

der bekannteste Ort ist der Hauptort Westerland

Sylt ist nach Rügen, Usedom und Fehrman die viertgrößte Insel Deutschlands

Dabei sah alles auf den ersten Blick so gut organisiert aus: Abstandsmarker, Desinfektionsmittel, Hinweisschilder, Wartebereich. Doch beim Betreten des Restaurants bekommt die Reporterin einen Schreck: Sie wird mit vier völlig fremden Personen an einen Tisch gesetzt.

Das ist Gosch:

Bei Gosch handelt es sich um eine Unternehmensgruppe mit Sitz auf Sylt

Sie wurde 1967 gegründet

Gosch gibt es mittlerweile an 40 Standorten in Deutschland

Speisekarte und Preise findest du hier

Ob das so glücklich geregelt ist in Corona-Zeiten? Das fragte sich offenbar auch die Tischnachbarin der Journalistin. Prompt horchte die Touristin auf Sylt beim Restaurant-Personal nach: „Wieso dürfen wir eigentlich so eng zusammen sitzen?“ Dabei fällt ihr eine Sache sofort auf: „Das ist sicher nicht genug Abstand“.

„Gosch am Kliff“ in Wenningstedt auf Sylt. Foto: MOIN.DE

