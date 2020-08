Urlaub an der Nordsee: Eine Gemeinde hat jetzt ein Foto geteilt, das traurig stimmt. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Gemeinde zeigt Foto von Strand – es ist einfach nur traurig

Der Urlaub an der Nordsee boomte in diesem Sommer 2020. Der große Ansturm von Touristen an der Nordsee scheint vorbei, doch die Urlaubs-Region sorgt erneut für Gesprächsstoff.

Die Gemeinde St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein hat nun ein tieftrauriges Strandfoto vom Urlaub an der Nordsee geteilt. Dazu schreibt sie: „Leider erreichen uns immer wieder...“ Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet über den bedenklichen Vorfall.

Für einen Urlaub an der Nordsee entschieden sich in diesem Jahr viele Menschen. Immer wieder machten Bilder überfüllter Strände die Runde.

Urlaub an der Nordsee: Die Gemeinde steht vor einem ernsthaften Problem. (Symbolbild) Foto: imago images / spfimages

Nun sorgt ein Strandfoto anderer Art allerdings für Aufsehen. Die Gemeinde St. Peter-Ording hat es offenbar mit einem ernsten Problem zu tun, weshalb sie sich mit einem tieftraurigen Foto an die Öffentlichkeit gewandt hat. Was dort vorgefallen ist, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

