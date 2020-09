Urlaub an der Nordsee: Frau rastet aus – weil Urlauber DAS tun

Sylt ist für einen Urlaub an der Nordsee beliebt. Die Braderuper Heide eignet sich für einen Ausflug in die Natur.

Im Urlaub an der Nordsee wünschen sich die Reisende vor allem eins: eine schöne Zeit am Meer.

Genau so ging es einer Frau, die ihre Ferien auf Sylt verbracht hat. Doch ihr Urlaub an der Nordsee sorgte nicht nur für Erholung, sondern auch für reichlich Ärger.

Urlaub an der Nordsee: Diese Szene auf Sylt erschüttert eine Reisende

In ihrem Urlaub an der Nordsee nutzte sie für einen ausgiebigen Spaziergang in der Braderuper Heide. In dem wunderschönen Naturschutzgebiet auf Sylt wachsen seltene Pflanzen.

Urlaub an der Nordsee: Das Naturschutzgebiet Braderuper Heide auf Sylt ist ein Anziehungspunkt für Touristen. Foto: imago images

Zwischen Erika, Englischem Ginster und Pfeifenkraut gedeihen auch Arnika, Lungenenzian und Knabenkraut, die zu den seltensten Arten gehören. Besonders im Spätsommer besichtigen Touristen gern die seltene Heidelandschaft, die dann nahezu komplett in zartem lila erstrahlt.

Wunderschöne Heidelandschaft Sylt – doch eine Sache regt die Urlauberin tierisch auf

Dass die Frau bei diesem besonderen Anblick nicht allein in der Braderuper Heide unterwegs ist, überrascht daher nicht weiter. Vor allem Radfahrer und Gassigeher mit Hund nutzen die angelegten Holzstege gern für ihre Touren.

Ihr Verhalten sorgte bei der Urlauberin zunächst für Kopfschütteln, später für Wut. Wieso ihr diese anderen Besucher mittlerweile ein Dorn im Auge sind, erfährst du bei MOIN.DE.

