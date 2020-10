Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

am 03.10.2020 um 14:33

Urlaub an der Nordsee: Frau schießt Foto von süßem Tier – DIESE Sache macht traurig

Sylt. Wer in seinem Urlaub an der Nordsee nach Sylt aufbricht, wird dabei sicherlich auf das Maskottchen der Insel stoßen.

Kegelrobbe Wilhelmine, genannt „Willi“, kam öfter in das Hafenbecken von Hörnum geschwommen und begeisterte die Touristen, die Urlaub an der Nordsee machten. Auf Facebook postete eine Userin ein Foto einer Robbe vor Hörnum – doch wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, handelt es sich dabei offenbar nicht um Willi.

Urlaub an der Nordsee: Trauriges Detail bei Robbenfoto

„Willi beziehungsweise Wilhelmine lebt leider nicht mehr“ – diese traurige Nachricht schreibt eine Nutzerin in die Kommentare unter dem Facebook-Foto. Doch wer ist dann die Robbe auf dem Bild? Vielleicht „Sylta“? Die Robbe, die diesen Namen trägt, zeigte sich früher vereinzelt gemeinsam mit Willi im Hörnumer Hafenbecken.

Kegelrobbe Willi begeisterte lange die Touristen auf Sylt. Foto: imago images / imagebroker

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Unser Partnerportal „MOIN.de“ hat bei der Schutzstation Wattenmeer nachgefragt. Was sie dabei in Erfahrung gebracht haben, kannst du HIER nachlesen <<<. (at)

