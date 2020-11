Die Robben-Population an der Nordsee steigt: Was Urlauber erfreut, gibt der Wissenschaft zum Teil Rätsel auf.

Wissenschaft: Nach Seehund-Zählung an der Nordsee – Forscher stehen vor einem Rätsel

Die Nordsee bietet mit ihrem Wattenmeer ein Unesco Weltnaturerbe, welches Lebensraum von mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten ist. Zehn bis zwölf Millionen Zugvögel durchziehen das Gebiet jährlich, das Wattenmeer hat die größte zusammenhängende Schlick- und Sandwattfläche weltweit. Somit auch der ideale Spot für die Wissenschaft: Hier kann abgelesen werden, wie sich Fauna und Flora entwickelt.

Bei ihrer Arbeit sind Forscher nun allerdings auf ein Rätsel gestoßen. Ein Phänomen beschäftigt sie derzeit. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Wissenschaft: Phänomen stellt Forscher vor ein Rätsel

An der Nordsee kann man die atemberaubende Natur der Region genießen und mit etwas Glück besondere Tiere beobachten. Was für Touristen schön anzusehen ist, bereitet Forschern momentan aber eher Sorge.

Denn bei einer kürzlich durchgeführten Seehund-Zählung haben sie festgestellt, dass die Zahl der Tiere im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Zweimal jährlich zählen die Forscher die Seehunde und schätzen dabei ihre Anzahl, da sie davon ausgehen, dass sie bei ihrer Zählung nicht alle Tiere erfassen können.

Urlaub an der Nordsee: Die Forscher beschäftigen sich regelmäßig mit den Meersbewohnern. (Symbolbild) Foto: imago images / penofoto

Auch wenn der Seehundebestand seit vergangenem Jahr zugenommen hat, was zunächst einmal positiv klingt, so stellt genau das Phänomen die Forscher vor ein Rätsel. Denn die Zahl der Tiere in den einzelnen Regionen der Nordsee ist keineswegs gleich.

Rätselhaft ist zudem die Anzahl des nahen Artverwandten der Kegelrobbe in der Ostsee.