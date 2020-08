Urlaub an der Nordsee: Etliche Unfälle – HIER ist Sylt brandgefährlich

Wer beim Urlaub an der Nordsee nicht gut aufpasst, für den kann der Sprung ins kühle Nass verheerende Folgen haben. Jedes Jahr müssen die Seenotretter auch auf der Insel Sylt dutzende Menschen aus dem Wasser retten.

Die große Gefahr: Gefährliche Tiefenströmungen, die es ungeübten oder unaufmerksamen Schwimmern nahezu unmöglich machen, aus eigener Kraft zurück an das rettende Ufer zu schwimmen. Wir verraten dir, an welchem Teil Sylts du bei deinem Urlaub an der Nordsee besonders aufpassen musst.

Urlaub an der Nordsee: Meer fordert immer wieder Todesopfer

Wer bei seinem Urlaub an der Nordseeinsel Sylt einmal durch Westerland spaziert ist, dem ist das große weiße Tor vielleicht schon einmal aufgefallen. Mitten in Westerland befindet sich die „Heimatstätte für Heimatlose“ – ein Ort der Erinnerung an all die Menschen, die in den Fluten ihr Leben verloren.

Die Nordsee:

ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

durchschnittliche Tiefe beträgt nur 94 Meter

maximale Tiefe: 700 Meter

starke Gezeiten, große Flachwasserbereiche, der Strukturreichtum und der große Nährstoffvorrat in der See sorgen für ein vielfältiges Leben

1907 wurde der Friedhof geschlossen, doch die Gedenkstätte ist auch eine Mahnung an die Lebenden: Wer die Kraft des Wasser unterschätzt, für den kann es gefährlich werden. Heute ist die Seenotrettung in Notfällen natürlich erheblich ausgebaut im Vergleich zu der Zeit vor 100 Jahren.

Seenotretter müssen immer wieder Schwimmer aus dem Meer bergen. (Symbolbild) Foto: imago images / StockTrek Images

Zwei Stationen haben die Seenotretter aktuell auf Sylt bezogen: Im Süden in Hörnum sowie im Norden in List. Im Norden der Insel haben die Helfer dabei deutlich mehr zu tun. 33 der 42 Einsätze aus dem vergangenen Jahr fuhren die Retter aus der nördlichen Rettungsstation. Und das hat einen Hintergrund, über den sich Urlauber auf Sylt auf jeden Fall im Klaren sein sollten.

Am nördlichsten Zipfel der Insel entstehen immer wieder lebensgefährliche Tiefenströmungen.

