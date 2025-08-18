Urlaub an der Nordsee: Nachricht macht die Runde – Touristen dürften es bereits bemerkt haben

Wer braucht schon das Mittelmeer oder den Atlantik, wenn man die Küste auch vor der eigenen Haustür hat? Das denken sich Jahr für Jahr zahlreiche Deutsche und verbringen ihren Urlaub an der Nordsee. Wer im Sommer in Südeuropa von der Sonne nicht komplett verbrannt werden will, ist hier etwas besser aufgehoben.

Doch es lässt sich nicht leugnen, dass auch der Urlaub an der Nordsee wärmer geworden ist. Das belegen jetzt sogar Zahlen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Die Auswirkungen könnten verheerend sein.

Urlaub an der Nordsee: Wasser immer wärmer

Der einen oder anderen Wasserratte, die sich auch in die Nordsee traut, dürfte es bereits aufgefallen sein, dass das Wasser immer wärmer wird. Ein Trend, den jetzt auch das BSH mit aktuellen Daten bestätigt. Wie unter anderem der „NDR“ unter Berufung auf die Behörde berichtet, sei die Nordsee vom März bis Mai im Schnitt rund neun Grad kalt gewesen.

Diese entspreche fast einem Grad mehr als es im Durchschnitt der Fall sein sollte. Verglichen wurden die aktuellen Daten mit dem Schnitt des Zeitraums von 1997 bis 2021. Noch besorgniserregender sei demnach aber, dass die Nordsee insgesamt seit Februar 2024 durchgehend zu warm sei. Besonders betroffen seien norwegische und dänische Küsten. Beim Urlaub an der Nordsee (hier mehr Urlaubs-News lesen) in Deutschland kriegt man davon zwar etwas mit – aber noch nicht so extrem.

Gründe für die Erwärmung

Der Grund für die Erwärmung des Meeres sei der Treibhauseffekt, erklärt Klimawissenschaftler Markus Meier laut „NDR“. Durch ihre große Oberfläche nähmen die Meere viel Wärme aus der Luft auf und würden so aufheizen.

Verheerende Folgen kann das für Tiere und Pflanzen in der Nordsee und anderen Meeren haben. Wärmeres Wasser kann weniger Sauerstoff aufnehmen und weniger davon gelangt in tiefere Meeresschichten. Dadurch könnten manche Tiere und Pflanzen in der Tiefsee nicht mehr überleben. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man sich beim Urlaub an der Nordsee darüber freut, dass das Wasser dieses Mal endlich warm genug zum Planschen ist.