Urlaub an der Nordsee: Frau ärgert sich maßlos über diese Szenen – „Wir waren schockiert“

Ein Urlaub an der Nordsee könnte so entspannt sein: Schöne kleine Städte, das Meer, gutes Essen oder Wanderungen an den Küsten. Aber...

Manchen Touristen scheint das während ihres Urlaubs an der Nordsee einfach nicht genug zu sein – und sie lassen sich zu eher unschönen Dingen hinreißen, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Foto: Frank Molter / dpa

Urlaub an der Nordsee: Frau ist sauer auf Touristen

Eine Frau war in Sankt Peter-Ording an der Nordsee unterwegs und beobachtete Menschen, deren Verhalten sie richtig sauer machte. Denn sie waren in den Dünen unterwegs - und das obwohl das vom 1. April bis zum 31. Juli strengstens verboten ist! Der Grund: Zu dieser Zeit ist Brutzeit. Die Frau berichtet bei Facebook von ihrem Erlebnis: „Wir waren heute in Ording schockiert.“

Foto: IMAGO / wolterfoto



Schilder informieren über das Betretungsverbot. Doch wie die Frau erklärt, sollen manche Menschen sich einfach darüber hinwegsetzen und sogar über Zäune klettern.

Das Betreten der Dünen ist verboten - doch zahlreiche Menschen halten sich nicht daran. Foto: IMAGO / penofoto

Foto: Frank Molter / dpa

