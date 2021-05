Urlaub an der Nordsee: Frau ist sehr sauer, als sie Szenen beobachtet – „Wir waren schockiert“

Ein Urlaub an der Nordsee bietet eigentlich viele tolle Möglichkeiten: Schöne kleine Städte, das Meer, gutes Essen oder Wanderungen an den Küsten...

Doch manchen Touristen scheint das während ihres Urlaubs an der Nordsee nicht genug zu sein – und sie lassen sich zu eher unschönen Dingen hinreißen, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Frau wütend über Touristen

Eine Frau war in Sankt Peter-Ording an der Nordsee unterwegs und beobachtete Menschen, deren Verhalten sie richtig sauer machte. Denn sie waren in den Dünen unterwegs - und das obwohl das vom 1. April bis zum 31. Juli strengstens verboten ist! Der Grund: Zu dieser Zeit ist Brutzeit. Die Frau berichtet bei Facebook von ihrem Erlebnis: „Wir waren heute in Ording schockiert.“

Foto: IMAGO / wolterfoto



Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Schilder informieren über das Betretungsverbot. Doch wie die Frau erklärt, sollen manche Menschen sich einfach darüber hinwegsetzen und sogar über Zäune klettern.

Das Betreten der Dünen ist verboten - doch zahlreiche Menschen halten sich nicht daran. Foto: IMAGO / penofoto

Foto: Frank Molter / dpa

