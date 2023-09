Urlaub an der Nordsee: Urlauberin macht irren Fund – er sorgt für Rätsel

Wer einen Urlaub an der Nordsee verbringt, der macht nicht selten auch einen Spaziergang durch das Watt. Und ebenfalls nicht selten machen Strandbesucher dort irre Funde. Zum Teil haben die Fundstücke eine große Bedeutung, aber oft sind sie auch nur nette Andenken.

In vielen Fällen wissen Touristen gar nicht, was sie beim Urlaub an der Nordsee eigentlich gefunden haben. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“, berichtet, stand eine Urlauberin ratlos vor ihrer Entdeckung. Sie teilte davon ein Bild auf Facebook.

+++Urlaub an der Nordsee: Drama am Hafen – Schiff zieht Monster-Kadaver an Land+++

Urlaub an der Nordsee: Seltsamer Fund in Cuxhaven

„Ich habe das sogar mit nach Hause genommen“, berichtet Mancella M. im Gespräch mit „MOIN.DE“. Beim Spaziergang in Cuxhaven machte sie die seltsame Entdeckung. Der Aufbau erinnere an Salzschichten. „Man konnte es mit dem Finger abschaben.“

Etwas Ähnliches habe sie noch nie zuvor gesehen. „Ich habe es gefunden als die Ebbe angefangen hat“, erklärt die Urlauberin. Rund 200 bis 300 Meter in die Nordsee hinein schwamm der Gegenstand vor ihr auf der Wasseroberfläche.

Die Facebook-Gemeinde ist sich uneinig

In einer Facebook-Gruppe für Nordsee-Liebhaber fragte Mancella M. schließlich nach, um was es sich bei ihrem Fund handeln könnte. Doch eine eindeutige Antwort bekam sie nicht. „MOIN.DE“ hat bei einem Experten nachgehakt und herausgefunden, was wirklich hinter dem geheimnisvollen Fund steckt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer erklärt: „Das ist die Rückenplatte eines Sepia-Tintenfisches.“ Die Tintenfische sind in der Nordsee heimisch. „Im Spätsommer werden oft welche angespült, die aus der westlichen Nordsee kommen, wo es Felsküsten mit Verstecken unter Wasser gibt und keine flächendeckende Schleppnetzfischerei wie im Wattenmeer.“ Da die Schulpe zwischen den hauchdünnen Kalkschichten Gas enthalten, würden sie schwimmen, erklärt der Experte weiterhin. Ein Bild von dem Exemplar bekommst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.