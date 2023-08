Urlaub an der Nordsee: Strandbesuch wird zum Horror – Touristen und Hunde in Lebensgefahr

Was gibt es Schöneres, als beim Urlaub an der Nordsee einen herrlichen Strandspaziergang zu genießen? Eigentlich nichts. Doch für diese Hunde-Besitzer und ihre Vierbeiner endete die eigentlich so entspannte Wanderung in einem absoluten Alptraum.

Den Urlaub an der Nordsee genießen viele Touristen auch gerne mit ihrem Hund. Wenn auch du mit deinem geliebten Vierbeiner demnächst den Strand in Cuxhaven unsicher machen möchtest, dann solltest du diese Geschichte besser kennen: Eine Menschen-Gruppe wollte mit ihren Hunden durch das Watt der Nordsee zur Insel Neuwerk. Doch das ging mächtig schief. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet von dem gefährlichen Vorfall.

Urlaub an der Nordsee: Plötzlich musste die DLRG eingreifen

Die DLRG Ortsgruppe Cuxhaven e.V. rückte zum Einsatz aus, als die Urlauber mit ihren Tieren in Gefahr gerieten. Vier Menschen und zwei Hunde waren auf dem Weg von Sahlenburg zur Insel Neuwerk. Dabei hielten sie sich an die Wattlaufzeiten. Alles schien in Ordnung. Doch dann kamen sie an einem Priel nicht weiter – er war voller Wasser!

Schuld daran war wohl der Sturm der letzten Tage. Das Wasser wurde dadurch noch in die Priele gedrückt. Zwei der Besucher stiegen auf eine Rettungsbake. Die anderen beiden blieben bei den Hunden.

Urlaub an der Nordsee: Auch die Feuerwehr musste helfen

Die Wasserrettungseinheiten von DLRG und Feuerwehrkräfte rückten gemeinsam aus. Wie die dramatische Rettungsaktion glückte, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zu dem Artikel.

