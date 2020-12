Urlaub an der Nordsee: Experten schlagen DESWEGEN Alarm – „Sehr häufig am Strand entdeckt“

Wegen der Corona-Pandemie gibt es an Nord- und Ostsee ein großes Problem: Menschen, die Urlaub an der Nordsee oder der Ostsee machen, hinterlassen immer mehr Müll. Denn der Urlaub an der Nordsee und Ostsee war in diesem Jahr wegen Corona sehr beliebt bei den Deutschen.

Und das wird nun zum verheerenden Problem für das Meer und die Küsten. Das berichtet unter Partnerportal MOIN.de.

Urlaub an der Nordsee wird nun zum Problem für Küsten und Meer

Laut Angela Ottmann vom Bund der Inselgruppe Föhr-Amrum hat die Vermüllung der Nordsee erneut zugenommen. „Sehr häufig wurden von uns Einmalgeschirr und Coffee to Go-Becher im Müll und am Strand entdeckt“, berichtet sie.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Urlaub an der Nordsee: Insel-Fans diskutieren über traurige Fotos – „Ist immer so!“

Urlaub in der Schweiz: Heftige Szenen – Wintersportler von DIESEM Anblick geschockt

Urlaub an der Nordsee: Gute Nachrichten für NRW-Urlauber – von HIER geht's nun Nonstop nach Sylt

Urlaub an der Ostsee: Unglaublich, wie das einst wertvollste Gebäude Rügens heute aussieht

-------------------------------------

Den Grund dafür sieht sie ganz klar in der Corona-Pandemie: Sowohl die Strandbesucher selbst als auch die teilweise geschlossenen Restaurants hätten wieder vermehrt zu Einweg-Verpackungen gegriffen. „Die Abfallbehälter sind kapazitär nicht auf diese Menge an Verpackungsmüll ausgerichtet“, stellt die Expertin klar.

Einmalgeschirr und To-Go-Becher werden zum Problem

Dieselbe Beobachtung hat der Landesverband Schleswig-Holstein vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland gemacht.

Zuviel Müll am Strand sorgt für Probleme an Nord- und Ostsee. (Symbolbild) Foto: imago images/Dieter Mendzigall

Laut einer Biologin sei deutlich zu beobachten gewesen, „dass durch die Covid-Pandemie wieder mehr To-Go-Umverpackungen genutzt werden, was den vorherigen positiven Trend zu Mehrfachlösungen wieder umdreht.“

------------------------------

Das ist der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND):

Hauptsitz in Berlin

gegründet am 20. Juli 1975

rund 468.000 Mitglieder (Stand 2019)

deutsche Mitglied des internationalen Naturschutznetzwerkes „Friends of the Earth“

wird BUND abgekürzt

------------------------------

Naturschutzbund stellt auch vermehrte Einweg-Verpackungen fest

Was noch zu weiteren Problemen geführt hat und welche Lösungen es nun geben soll, das liest du bei MOIN.de. (fb)