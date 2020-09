Urlaub an der Nordsee: Campingplatz-Betreiber verlangt nur DAS von seinen Gästen – jetzt bekommt er Morddrohungen

Unfassbar, was ein Campingplatz-Betreiber an der Nordsee mitmachen muss!

Wer Urlaub an der Nordsee machen möchte, der muss auf einem Campingplatz in Krummhörn eine Sache beachten. Denn der Betreiber hat eine Forderung an seine Gäste gestellt.

Eigentlich hatte der Mann damit keine bösen Absichten – im Gegenteil sogar – doch nun hat er plötzlich Hass-Mails und Morddrohungen bekommen.

Die Corona-Schutzmaßnahmen stoßen bei einigen Menschen auf Unverständnis und Wut. Wer sich hingegen an die Regelungen hält, der kann durchaus den Zorn von Corona-Gegnern auf sich ziehen.

Das zeigt der Vorfall eines Campingplatz-Betreibers, der eigentlich bloß Sorge hatte, dass es zu Corona-Ansteckungen unter seinen Gästen kommt. Deshalb verlangte Enno S. von seinen Besuchern, die Corona-Warn-App zu nutzen, wie „RTL“ berichtet.

Das ist Krummhörn:

Gemeinde im Landkreis Aurich in der Region Ostfriesland in Niedersachsen

die Gemeinde hat rund 12.000 Einwohner

Krummhörn liegt an der Nordsee

Urlaub an der Nordsee: Die Forderung des Campingplatz-Betreibers führte sogar zu Morddrohungen. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Daraufhin gingen mehr als hundert Hassmails an den Mann; sogar Morddrohungen waren darunter. Dabei wollte der Campingplatz-Betreiber doch bloß für mehr Sicherheit beim Urlaub an der Nordsee sorgen. Und deshalb will er seine Forderung auch nicht zurücknehmen. „Ich lasse mich nicht einschüchtern. Das sehe ich nicht ein“, so Enno S.

Campingplatz-Betreiber erhält Rückenstärkung

Rückenstärkung bekommt der Campingplatz-Betreiber von seinen Gästen, die derzeit auf dem Campingplatz Urlaub machen. „Wenn so viele Gäste hier ein- und ausgehen, (...) und er dann die App nicht vorzeigen kann, dann finde ich das auch richtig, dass er die Gäste dann auch nicht hier auf den Platz lässt“, sagt eine Besucherin.

Urlaub an der Nordsee: Touristen sollten vorsichtig sein, denn eine Ansteckung mit Corona ist überall möglich. (Symbolbild) Foto: imago images / localpic

Ein anderer Gast meint gegenüber „RTL“: „Wenn es umgekehrt heißen würde, hier oben im Norden ist ein Campingplatz von Herr S., da haben sich 20, 30, 50 Menschen angesteckt, das wäre dann ja mindestens so rufschädigend, wie das jetzt ist; also noch mehr meiner Meinung nach. Irgendein Konzept muss man haben und das ist seins und meiner Meinung nach völlig berechtigt.“

Zudem gibt auch der Virologe Andreas Dotzauer dem Campingplatz-Betreiber recht. Wenn die App richtig funktioniere und von vielen Leuten genutzt werde, dann ergebe sie auch auf einem Campingplatz Sinn, so Dotzauer. (nk)