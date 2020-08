Urlaub an der Nordsee: Touristen-Ärger auf Baltrum! (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Touristen auf Baltrum wütend – wegen DIESER Änderung „Unmöglich“

Neßmersiel. Das dürfte Touristen, die Urlaub an der Nordsee machen, gar nicht gefallen!

Denn vor allem diejenigen, die regelmäßig an der Nordsee sind, werden diese Änderung schnell bemerken...

Urlaub an der Nordsee: Wichtige Änderung für Touristen

Wer nach Baltrum zum Urlaub an der Nordsee machen will, muss jetzt höllisch aufpassen, denn: Das Parken am Hafen Neßmersiel ist viel teurer geworden! Dazu kommt: Es fährt kein Shuttle-Bus mehr zu den Parkplätzen hinter dem Deich.

Hintergrund ist ein Streit zwischen der Reederei Baltrum-Linie, der Gemeinde Baltrum und dem Parkplatzvermieter Johann Assing.

Am Hafen Neßmersiel gibt es Riesen-Ärger wegen der Parkflächen. (Symbolfoto) Foto: imago images / epd

Urlaub an der Nordsee: Ärger wegen Parkplatz-Änderung

Gegenüber der „Nordwest Zeitung“ sagt ein Familienvater aus NRW, der dort Urlaub macht: „Das ist eine unmögliche Situation. Die können ihren Streit doch nicht auf den Schultern der Urlauber austragen!“ Für die Insel-Touristen heißt das: Die ganze Strecke muss zu Fuß zurückgelegt werden!

Seit diesem Jahr sind nämlich die Parkplätze am Hafen neu verpachtet worden, die Plätze am Fähranleger werden von der Reederei Baltrum-Linie bewirtschaftet, die Flächen aber hinter dem Deich sind an eine Tochter der Reederei Frisia gegangen – und von dieser Fläche hat die Firma Assing wiederum einen Teil bekommen.

Das sind die Ostfriesischen Inseln:

eine Gruppe deutscher Nordseeinseln, liegt aufgereiht vor der niedersächsischen Festlandsküste

Inselgruppe erstreckt sich über rund 90 Kilometer von West nach Ost zwischen den Mündungen von Ems, Jade und Weser

zwischen den Inseln und dem Festland befinden sich Wattbereiche

größte Insel ist Borkum

übrige Inseln: Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge

es gibt noch sechs weitere, unbewohnte Inseln: Lütje Hörn, Brauerplate, Memmert, Kachelotplatte, Minsener Oog und Mellum

die Westfriesischen Inseln gehören übrigens zu den Niederlanden

Gemeinde: „Wohl des Urlaubers ist unser höchstes Ziel“

Deshalb soll die Reederei Baltrum-Linie der Firma Assing einen Shuttle-Dienst zum Anleger untersagt haben. Die Sache ist jetzt ein Fall fürs Gericht.

Ein anderer Urlauber aus NRW berichtet: „Autofahrer werden von den Mitarbeitern der Baltrum-Linie weggeschickt, wenn sie ohne Ticket auf den vorderen Parkplatzbereich fahren.“ Er habe beobachtet, wie viele Urlauber mit Gepäck über den Deich zur Fähre gelaufen sind. „Irgendetwas ist da faul.“

Die Gemeinde will in Gesprächen mit allen Beteiligten eine Lösung für das Problem finden. Harm Olchers, Interims-Bürgermeister der Gemeinde zur „Nordwest Zeitung“: „Das Wohl des Urlaubers ist immer unser höchstes Ziel. Wenn es den Urlaubern gut geht, geht es der Insel gut. Die Gäste leiden unter dem Streit.“

Urlauber an der Nordsee sind verärgert. (Symbolbild) Foto: imago images

Dabei kann sich die Insel eigentlich so einen Ärger nicht erlauben. Zwar herrscht aktuell Hochsaison auf den ostfriesischen Inseln, doch es gibt weniger Tagestouristen als in der Vergangenheit. So bleiben einige große Gasthäuser weiter geschlossen.

