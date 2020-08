Urlaub am Mittelmeer: Experten fahren aufs Wasser raus – was sie dort sehen, lässt sie atemlos zurück

Das Mittelmeer bietet sich an für einen Urlaub, doch auch bei Forschern ist es beliebt. So sind Experten nun aufs Wasser rausgefahren, ohne zu ahnen, was sie erleben würden. Denn was sie dort sahen, ließ sie atemlos zurück.

Sie machten plötzlich eine ungewöhnliche Entdeckung.

Urlaub in Frankreich: Mann aus NRW will nur an den Strand gehen – doch dann bricht er sofort seinen Urlaub ab!

Urlaub am Mittelmeer: Forscher trauen ihren Augen nicht

Die Forscher der Natur- und Umweltorganisation WWF nutzten das derzeit ruhige Mittelmeer, das sonst von Millionen Menschen für einen Urlaub aufgesucht wird, für eine Fahrt raus aufs Wasser.

Dabei machte das Forscherteam in Spanien „eine außergewöhnliche Pottwall-Sichtung“, wie es in einem Facebook-Video schreibt.

Tatsächlich habe es vor den Balearen 44 Wale und zwölf Jungtiere entdeckt. Die Tiere sollen direkt an der Wasseroberfläche geschwommen sein, was eher unüblich ist. In dem Video sind tatsächlich mehrere Wale - darunter Jungtiere - zu sehen.

Dabei jagt der Pottwal „sonst in großen Wassertiefen“, heißt es. „Er taucht von allen Walen am längsten und tiefsten“, so die Forscher. Für das ungewohnte Verhalten der Tiere haben die Forscher aber auch eine Erklärung. So lasse die derzeitige geringe Nutzung der Meere wegen der Corona-Krise mehr Ruhe einkehren. Das sei für die Pottwale sehr wichtig, schließlich jagen und kommunizieren sie mit Echolot.

Urlaub am Mittelmeer: Eine solche Beobachtung gilt als eher selten. (Symbolbild) Foto: imago images / OceanPhoto

Forscher mit alarmierenden Worten

Der Unterwasserlärm von Schiffen und die illegale Treibnetzfischerei haben somit fatale Folgen für die Tiere. Ein Zusammenstoß mit einem Schiff etwa könne einem Wal das Leben kosten. Eine weitere Bedrohung sei der Plastikmüll im Meer.

Die Forscher machen deshalb darauf aufmerksam: „Der Mittelmeer-Pottwal ist stark gefährdet. Deshalb fordern sie mehr Schutzgebiete und einen besseren Schutz der Wanderkorridore für Wale.“ Auch, wenn die Entdeckung beeindruckend war, so wollen die Forscher Derartiges wohl lieber nicht noch mal sehen. (nk)