Urlaub am Gardasee: Es lauert Gefahr – Taucher machen Entdeckung unter Wasser

Wer Urlaub am Gardasee macht, der sollte jetzt aufpassen. Denn unter der Oberfläche des schönen und bei Touristen beliebten Sees in Italien lauert eine Gefahr. Sie breitet sich immer weiter aus.

Urlaub am Gardasee: Vorsicht, Gefahr

Der Gardasee, idyllisch zwischen Bergen gelegen, ist sowohl ein Naturwunder als auch ein beliebtes Reiseziel für Urlaub in Italien. Die blau-türkisen Farben des Wassers und die charmanten Orte entlang seiner Ufer ziehen jedes Jahr zahlreiche Touristen an. Unter der Wasseroberfläche zeigt sich eine lebendige Welt mit Forellen, Hechten und anderen Tierarten.

Taucher, vor allem im nördlichen Bereich bei Riva del Garda, erkunden diesen besonderen Lebensraum und halten beeindruckende Momente fotografisch fest. Ihre Aufnahmen bieten tiefe Einblicke in das faszinierende Ökosystem, das den Urlaub am Gardasee auch für Naturliebhaber unvergesslich macht.

Doch trotz der Schönheit der Unterwasserwelt birgt sie Herausforderungen. Während ihres Projekts entdeckte eine lokale Tauchgruppe deutliche Veränderungen im Lebensraum des Sees. Durch ihre regelmäßigen Dokumentationen wurde festgestellt, dass bestimmte invasive Arten das natürliche Gleichgewicht bedrohen. Solche Erkenntnisse werfen einen Schatten auf den beliebten Urlaub am Gardasee und zeigen, wie empfindlich das Ökosystem auf Eingriffe reagiert.

Invasive Arten gefährden Urlaub am Gardasee

Laut dem Portal „Südtirol News“ hat die Zahl der invasiven Arten im Gardasee besorgniserregend zugenommen. Krabben und bestimmte Pflanzen vermehren sich rasend schnell und verdrängen heimische Arten. Die Taucherin Alice Girardi nutzte ihre Kamera, um den Zustand des Sees zu dokumentieren. Dank ihres Trockentauchanzugs geblieben ihr auch bei 11 Grad Celsius große Entdeckungen, wie drei beeindruckende Hechte, die ruhig im Wasser schwebten.

Erhebliche Bedrohungen entstehen durch Welse, die mehrere Meter lang werden können und sogar Hunde fressen sollen, wie Speerfischer Marco Brognoli berichtet. Auch der Rote Louisiana-Flusskrebs, von „Südtirol News“ als „Alien-Garnele“ beschrieben, ist ein großes Problem. Trotz seines Einflusses sei es „nahezu unmöglich, den Krebs zu beseitigen“, so Experten. Dennoch bleibt der Wunsch vieler Reisender, den Urlaub am Gardasee mit einem gesunden Ökosystem genießen zu können, bestehen.

