Mann macht Roadtrip durch beliebtes Urlaubs-Land – plötzlich passiert es

Nach der Türkei, Griechenland und Italien erobert ein neues Land die Urlaubs-Trends: Albanien. Das Land gilt schon seit einer Weile als Geheimtipp und gewinnt immer mehr an Beliebtheit (mehr dazu hier >>>). Und warum nicht gleich einen Roadtrip durch das Land unternehmen? Immerhin bietet Albanien eine wunderschöne Natur und vergleichsweise günstige Preise für Mietwagen.

Auch dieser Tourist hat sich dafür entschieden – und stieß prompt auf einige Hürden. In seinem Reisebericht schildert er die wunderschöne Natur, die malerischen Dörfer und den atemberaubenden Blick auf die albanische Riviera. Um dies zu erleben, musste er sich jedoch erst einmal den albanischen Straßen stellen.

Roadtrip in Albanien: Schlaglöcher und unebener Asphalt

Die Straßen in Albanien sind nur sehr schwer mit den deutschen zu vergleichen. In seinem Bericht auf „Welt“ erinnert sich der Autor an eine Fahrt, die ihm aus dem Urlaub besonders in Erinnerung geblieben ist. Vier Stunden lang fuhren er und seine Frau über gigantische Schlaglöcher und unebenen Asphalt. Steine und Äste prallten gegen das Fahrzeug – und dann folgte die große Überraschung.

Gerade freute sich der Urlauber, dass sich auf der Straße wenigstens kein anderer Autofahrer befand, da fiel ihm schnell der Grund dafür auf: Plötzlich endete die Autobahn nämlich in einem Saumpfad, unterbrochen von mehreren kleinen Canyons. Er konnte im letzten Moment noch eine Vollbremsung machen. Irgendwelche Hinweise? Fehlanzeige!

Urlauber sollten sich nicht auf Google Maps verlassen

Wer in Albanien einen Roadtrip plant, muss sich auf die doch eher schwierige Straßensituation einlassen. Google Maps bietet hier anscheinend nicht immer Hilfe. Wie in dem Bericht auf „Welt“ beschrieben wird, passiert es wohl häufiger, dass Straßen in Albanien auf Google Maps überhaupt nicht existieren, während – wie es diesem Touristen passiert ist – Saumpfade fälschlicherweise als Autobahnen gekennzeichnet sind.

Wer sich orientieren möchte, sollte sich also besser nicht zu sehr auf digitale Karten verlassen. In seinem Bericht rät der Tourist auch, auf den Rat der Einheimischen zu hören. Immerhin ist Albanien berühmt für seine Gastfreundschaft.

Doch der eigentliche Start des Roadtrips ist problemlos, denn es ist unglaublich einfach, sich im Albanien-Urlaub ein Auto zu mieten. In fast jeder Stadt finden sich Anbieter, darunter auch bekannte Namen. Wer auf eine lokale, aber günstigere Mietwagenfirma zurückgreifen möchte, sollte vorab die Bewertungen anderer Kunden überprüfen. Angesichts des unübersichtlichen Verkehrs und der abenteuerlichen Straßen ist es außerdem ratsam, eine Vollkasko-Versicherung abzuschließen.

Und wer sich auf den Roadtrip in Albanien einlässt, wird sicherlich belohnt. Denn wer sich dem Abenteuer stellt, wird eine atemberaubende Landschaft erleben – außerdem macht ein wenig Nervenkitzel den Urlaub in Albanien nur noch unvergesslicher.