Der nächste Urlaub per Flugzeug steht an? Bei DIESEN Airlines solltest du aufpassen

Die Vorfreude ist groß: Endlich steht der langersehnte Urlaub an. Doch bevor man es sich im Urlaubsparadies gut gehen lassen kann, steht erst einmal die Anreise an – und dabei gibt es ein paar Airlines, bei denen Verbraucher besser genau aufpassen sollten.

Das Verbraucherportal für Fluggastrechte „Flightright“ hat die 20 größten Airlines in Europa miteinander verglichen. Die Fluggesellschaften wurden in den für Urlauber relevanten Kategorien Zuverlässigkeit, Zahlungsverhalten bei Entschädigungen und Kundenzufriedenheit bewertet. Auf Basis dieser Kategorien wurde ein Ranking der schlechtesten Fluggesellschaften von 2025 erstellt.

Premiumanbieter erhält schlechteste Bewertung

Der dritte Platz der schlechtesten europäischen Fluggesellschaften geht an „Ryanair“. Die Billigfluggesellschaft erhält lediglich eine Gesamtbewertung von 2,58. Auch der zweite Platz geht an eine Billigfluggesellschaft: „Vueling Airlines“. Die spanische Billigfluggesellschaft erhält lediglich eine Gesamtbewertung von 2,52.

Jedoch zeigt der erste Platz, dass im Urlaub Qualität nicht immer etwas mit dem Preis zu tun hat. Die Fluggastrechtsexpertin bei „Flightright“, Feyza Türkön, erklärt: „Es lässt sich längst nicht mehr sagen, dass Billigairlines per se schlechter abschneiden als Premiumanbieter.“ Die zweifelhafte Ehre des ersten Platzes geht nämlich an „Finnair“.

Urlaub-Expertin: „Reisende sollten nicht nur auf den Preis achten“

Die finnische Fluggesellschaft hat lediglich eine Gesamtbewertung von 2,48 erhalten. Türkön erklärt weiter: „Mit Finnair landet eine klassische Premium-Airline ganz hinten – direkt neben Ryanair und Vueling.“ Dabei schneidet Finnair insbesondere schlecht in der Kategorie Zuverlässigkeit ab, mit nur 1,5 von fünf Sternen.

Aber wer schneidet am besten im Ranking der europäischen Fluggesellschaften ab? Mit einer Gesamtbewertung von 3,33 erhält „Discover Airlines“ die beste Bewertung. In der Kategorie Zahlungsverhalten bei Entschädigung erhält die deutsche Fluggesellschaft sogar die Bestnote von fünf Sternen.

Dicht nach „Discover Airlines“ folgt eine weitere deutsche Fluggesellschaft. „Eurowings“ hat eine Bewertung von 3,32 Sternen erhalten. Danach folgt die spanische Airline „Iberia“ mit einer Bewertung von 3,25. Türkön erklärt: „Bei der Wahl einer Airline sollten Reisende nicht nur auf den günstigsten Preis achten. Entscheidend sind auch Pünktlichkeit, Servicequalität und die Frage, ob Entschädigungen zügig ausgezahlt werden – denn all das beeinflusst das Reiseerlebnis maßgeblich.“