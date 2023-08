Urlaub in Afrika: Löwen steigen auf Safari-Auto – pervers, was dann passiert

Touristen können während ihres Urlaubs in Afrika das Land von einer ganz besonderen Art und Weise erkunden. Mit einer Jeep-Safari können diese Elefanten, Giraffen oder Antilopen in freier Wildbahn und aus nächster Nähe betrachten.

Einer Gruppe abenteuerlustiger Touristen bot sich dabei ein ganz besonderes Erlebnis, als plötzlich zwei Löwen auf das vergitterte Dach des Jeeps sprangen. Doch damit nicht genug: Was dann folgte, vergessen die Urlauber wohl nicht mehr so schnell.

Urlaub: Wildes Treiben in der Savanne

Kurz nach dem Start einer Safari im Senegal springen ein Löwe und eine Löwin kurzerhand aufs Jeepdach. Während die aufgeregten Touristen sicher im Inneren des Fahrzeugs saßen, entfachte auf dem Dach eine tierische Leidenschaft, die so manchen staunenden Mund offenstehen ließ.

Das Löwenpaar paarte sich direkt über den Köpfen der Urlauber, wie ein Video auf TikTok zeigt. Immer wieder knurren die Löwen, lassen sich von den aufgeregten Urlaubern nicht aus der Ruhe bringen. Die Passagiere waren gleichermaßen fasziniert und schockiert. Einige filmten das Spektakel, andere wichen ängstlich zurück.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So auch ein Mann, der versuchte sich in der hintersten Ecke des Jeeps zu verstecken. Der Löwe zeigt sich kurz irritiert von dem Sitzplatzwechsel und sieht dem Touristen direkt in die Augen. Anschließend gibt er sich wieder der Löwin hin, die unter ihm liegt. Nach dem Paarungsakt widmet sich der Löwe anschließend dem Urlauber und knurrt ihn kurz an.

Urlaub: Einzigartiges Erlebnis für Touristen

Und wenige Augenblicke später ist die wohl einzigartige Show auch schon wieder vorbei. Das Löwenpaar entschwindet von diesem ungewöhnlichen Ort der Zuneigung wieder in die Weite der Wildnis Afrikas.

Auch spannend:

Diese Safari wird der Gruppe für immer in Erinnerung bleiben – als das Abenteuer, bei dem die Löwen ihre animalische Leidenschaft auf dem Dachgitter des Jeeps entfachten und die Touristen sprachlos zurückließen.