Urlaub in Ägypten: Zahlreiche Touristen landeten mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus.

Urlaub in Ägypten: 47 Touristen vergiftet – mehrere Festnahmen!

Diesen Urlaub in Ägypten werden dutzende Touristen wohl nicht vergessen.

Sie wollten einen entspannten Urlaub in einem Hotel in Ägypten verbringen. Stattdessen landeten 47 Hotel-Gäste im Krankenhaus. Über den Vorfall berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND).

Urlaub in Ägypten endet im Krankenhaus – 47 Touristen vergiftet

Demnach sollen die 47 Touristen allesamt am Wochenende in einem Hotel im Badeort Hurghada am Roten Meer zu Abend gegessen haben. Und sie alle kamen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus.

Die vier Tschechen, 14 Esten und 29 Russen sollen sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen haben. Daraufhin kam es zu Festnahmen in dem Hotel in Ägypten.

Touristen landen im Urlaub in Ägypten im Krankenhaus – Festnahmen

Nach RND-Angaben seien drei Hotelangestellte festgenommen worden, darunter der Chefkoch des Hotels. Staatsanwältin Hamada El-Sawy habe sie beschuldigt, das Leben der Gäste gefährdet zu haben.

Die Festgenommenen sollen die Anschuldigungen jedoch bestreiten. Bis zum Abschluss der Untersuchungen sollen sie jedoch in Haft bleiben. Nicht nur die Polizei handelte sofort. Auch die Tourismusbehörde handelte sofort.

Urlaub in Ägypten endet im Desaster – Hotel dicht

So sei das Hotel in Ägypten mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Der Direktor sei suspendiert und ihm die Arbeitserlaubnis entzogen worden.

Touristen seien daraufhin in anderen Hotels untergebracht worden. Die meisten der Betroffenen seien mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Urlaub in Ägypten: Im Sommer 2020 desinfizieren Hotel-Angestellte den Boden vor einem Hotel. (Archivbild) Foto: Photoshot / dpa

„Der Gesundheitszustand aller Patienten ist zufriedenstellend, stabil und nicht lebensbedrohlich“, teilte Viktor Voropajew, russischer Generalkonsul in Hurghada, der heimischen Nachrichtenagentur Tass mit.

Für die Urlaubsregion am Roten Meer ist die Nachricht ein herber Schlag. Schließlich versucht Ägypten nach den Unruhen von 2011 und der Corona-Pandemie die Tourismusindustrie wieder anzukurbeln. Ein Ereignis wie dieses dürfte potentielle Touristen von einem Urlaub in Ägypten jedoch eher abschrecken. (ak)