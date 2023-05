Urlaub 2023: Experte mit schlechten Nachrichten – „Nicht mehr so geben wie früher“

Endlich steht ein „richtiger“ Urlaub 2023 an! Endlich ein Sommer ohne Corona, Masken und Abstandsregeln. Eigentlich ideale Voraussetzungen für alle Reise-Veranstalter, die von der wiederentdeckten Reiselust profitieren sollten. Das sieht Sebastian Ebel (60) etwas anders. Er ist Chef von Tui, dem größten und führenden Reise-Veranstalter Deutschlands.

Denn er macht den Touristen für den Urlaub 2023 klar: Einen Billig-Urlaub wird es in diesem Sommer nicht geben! Gegenüber „Bild“ legt er los: „Die Energiepreise haben Urlaubsreisen teilweise teurer gemacht. Bei Fernreisen sehen wir das. Da kommt einiges zusammen. Hohe Kerosinpreise, die geringeren Kapazitäten bei Flugzeugen und auch die Stärke des Dollars.“

Urlaub 2023: Experte mit schlechten Nachrichten

Und weiter: „Ziele am Mittelmeer oder auf den Kanaren haben sich weniger stark verteuert, dort liegen die Steigerungen unterhalb der hiesigen Inflationsrate.“ Und auch die Zeit der Billigflüge soll laut Ebel vorbei sein. Der 60-Jährige unmissverständlich: „Gerade die Nachfrage nach Urlaubsflügen übersteigt das Angebot. Deshalb wird es diese Billigangebote mit punktuellen Ausnahmen für Marketingaktionen nicht mehr so geben wie früher.“

Ebel gibt aber auch Tipps für vergleichsweise günstigere Urlaube. Der Tui-Boss: „Länder wie Marokko, Tunesien, Zypern und Thailand verzeichnen nur geringe Preisveränderungen im Vergleich zum Vorjahr. In einigen Mittelmeerländern sind die Preise günstiger als in Deutschland selbst. In Spanien kann man somit wesentlich günstiger essen und trinken als in Deutschland.“

„Last-Minute nicht mehr so wie früher“

Hoffnung auf Last-Minute-Angebote sollte man für den Urlaub eher nicht hegen, wenn es nach dem Reiseveranstalter geht. Ebel: „Es wird 2023 keinen ‚Last-Minute-Sommer‘ geben, wie es ihn früher gab. Im Gegenteil: Die Preise werden kurz vor Abflug eher höher als günstiger sein, weil auch die Hoteliers und Fluggesellschaften wissen, dass kurzfristig immer noch viel gebucht wird.“

Und weiter: „Spontane Schnäppchen werden die absolute Ausnahme sein. Früh buchen bietet Auswahl und gute Preise.“