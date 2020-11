Urlaub 2021: Mit diesen Tricks holst du dank Brückentagen den maximalen Urlaub für dich raus

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Weihnachten und das neue Jahr stehen vor der Tür.

Zeit sich Gedanken um den Urlaub 2021 zu machen. Zugegeben: Corona erschwert das Ganze. Trotzdem lohnt sich ein Blick, wie man Brückentage im nächsten Jahr am besten ausnutzen kann, um den maximalen Urlaub für dich herauszuholen.

Urlaub 2021: So kannst du die Brückentage am geschicktesten ausnutzen

Wie fallen 2021 die Brückentage und Feiertage? Und wie kann ich mir dadurch mehr Urlaub 2021 gönnen?

Alle Infos dazu haben wir für dich zusammengefasst:

Heilige Drei Könige fällt im nächsten Jahr auf einen Mittwoch. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt haben Menschen an diesem Tag frei - und können mit vier Urlaubstagen den Weihnachtsurlaub noch um eine ganze Woche verlängern.

16 Tage frei mit cleverer Urlaubsplanung

Ostersonntag ist 2021 am 4. April. Durch eine Kombination von Karfreitag und Ostermontag sowie acht Urlaubstagen kommst du am Ende auf 16 freie Tage am Stück. Da lässt sich doch eine große Reise machen.

Traditionell bietet Christi Himmelfahrt eine gute Gelegenheit für ein langes Wochenende. Auch Pfingstmontag bietet einen freien Tag.

An Fronleichnam kannst du zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit acht Urlaubstagen auf 16 freie Tage kommen. An Allerheiligen am 1. November, 2021 ein Montag, lässt sich mit vier Urlaubstagen eine ganze Woche ohne Arbeit genießen. Das gilt auch für den in Thüringen gefeierten Weltkindertag am 20. September, ebenfalls ein Montag.

Tag der Arbeit und Tag der deutschen Einheit fallen auf ein Wochenendtag

Jetzt kannst du dich an die Urlaubsplanung machen, auch wenn Corona die noch ziemlich schwierig macht.

Übrigens: Arbeitnehmer trifft es im kommenden Jahr was Feiertage angeht nicht ganz so glücklich. Denn der Tag der Arbeit (1. Mai) fällt 2021 auf einen Samstag, der Tag der deutschen Einheit (3. Oktober) auf einen Sonntag. (ms)