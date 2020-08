Urlaub 2020 trotz Corona: Rekordwerte in EU-Land – HIER gibt es so viele neue Fälle wie nie seit Beginn der Pandemie

Corona hat unsere Welt weiter fest im Griff. Trotz der Krise wollen viele Menschen, vor allem jetzt im Sommer, Urlaub machen. Eingeschränkt ist das mittlerweile wieder möglich.

Dennoch gilt wegen Corona für viele Länder weiterhin eine Reisewarnung, Urlaub 2020 ist noch nicht überall möglich.

Corona: Reiswarnung für den Urlaub 2020 - wohin kann ich fahren?

Für welche Länder gibt es eine Reisewarnung? In welchen Urlaubszielen gibt es besonders viele Corona-Fälle? Und wo kann ich ohne Sorgen auch 2020 Urlaub machen?

In unserem News-Blog halten wir dich auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

Aktuelle Corona-News für deinen Urlaub 2020 im News-Blog

Sonntag, 2. August:

15.54 Uhr: Bahn mit dringendem Appell an Holland-Urlauber

Nicht nur die Strände an der Nord- und Ostsee sind voll, viele Menschen fahren auch ins Nachbarland, die Niederlande. Auch dort sind die Städte überfüllt. Nun richtet die Bahn eine Warnung an Urlauber und bittet sie darum, die Reise zu verschieben. Hier mehr dazu>>>

Samstag, 1. August:

19.21 Uhr: Polen mit neuem Rekord bei Corona-Infektionen

Polen hat innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, seien 658 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Seit drei Tagen registriert das Land neue Rekordwerte. Die Regierung denkt darüber nach, schärfere Maßnahmen einzuführen und eventuell die Einreisenden aus Ländern mit einem hohen Infektionsgeschehen unter Quarantäne zu stellen.

9.45 Uhr: Coronazahlen auf Mallorca steigen weiter

Die Corona-Zahlen auf Mallorca steigen weiter, wie die „Mallorca-Zeitung“ bestätigt. Demnach wurden auf Mallorca und seine Nachbarinseln in den vergangenen 24 Stunden 81 Neuinfektionen dokumentiert.

Freitag, 31. Juli

12.07 Uhr: Erstmals Urlauber auf Mallorca in Quarantäne

Nach spanischen Behördenangaben sind erstmals seit Wiedereröffnung der Balearen-Inseln Urlauber positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne gesteckt worden. Aus welchem Land die Betroffenen stammen, ist nicht bekannt. Die Zeitung „Diario de Mallorca“ schrieb, es handele sich insgesamt um zehn Urlauber mit nur leichten oder gar keinen Krankheitssymptomen. Die Gesundheitsbehörde bestätigte die von der Zeitung genannte Zahl zunächst nicht. Bei einigen der in einem Hotel untergebrachten Menschen könne es sich auch um Familienangehörige handeln, die nicht infiziert seien.

11.01 Uhr: Drei spanische Regionen sind Corona-Risikogebiete

Schon seit mehreren Tagen gelten Barcelona und die gesamte Region Katalonien in Spanien als Risikogebiete. Nun kommen zwei weitere hinzu. Auch in den Gebieten Aragón und Navarra sind vom Corona-Krisenmanagement in Deutschland nun als Risikogebiete eingestuft worden. Das geht aus einer Aktualisierung der entsprechenden Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitag hervor. In den drei Regionen gab es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Auch das Auswärtige Amt rät von Reisen in die drei Regionen ab. Eine formelle Reisewarnung, die kostenloses Stornieren von Buchungen erlaubt, gibt es noch nicht.

Auch Luxemburg steht auf der Liste der Risikogebiete für deutsche Urlauber.

Urlaub – So bewertet das Auswärtige Amt die Corona-Lage:

Grundsätzlich sind die Reisewarnungen aufgehoben für: alle EU-Mitgliedsstaaten, die Schengen-assoziierten Staaten, Großbritannien, Andorra, Moncao, San Marino und den Vatikanstaat. Doch das bedeutet noch nicht automatisch ein normales Tourismusgeschehen.

Finnland, Norwegen und Schweden können weiterhin Einreisen beschränken oder eine Quarantäne bei der Einreise anordnen.

Von Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta rät das Auswärtige Amt ab.

Für alle anderen Länder gelten Reisewarnungen bis einschließlich 31. August 2020.

Donnerstag, 30. Juli

19.48 Uhr: Chaos am Flughafen Palma - jetzt auch noch DAS

Wegen Corona befinden sich viele Arbeiter am Flughafen von Palma de Mallorca in Kurzarbeit. Langsam trudeln aber immer mehr Touristen auf der Balearen-Insel ein - es herrscht Chaos! Die durch Covid-19 geänderten Umstände bereiten dem Personal am Flughafen Palma weiterhin Schwierigkeiten. Hier mehr dazu>>>

12.03 Uhr: Tui-Chef mit knallharter Ansage an Mallorca-Urlauber

Auf Mallorca kam es vor wenigen Wochen zu äußerst unschönen Szenen. Touristen feierten, hielten wieder die Abstands- noch Mundschutzregeln ein. Die Regierung griff hart durch und schloss die Bars und Kneipen am Ballermann. Tui ging deshalb einen drastischen Schritt und strich alle Partyreisen. Was der Chef dazu zu sagen hat, kannst du hier lesen.

