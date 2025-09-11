Unfassbare Bilder aus dem Ferienparadies! Mallorca gehört für viele Menschen in Deutschland zum Stammziel, wenn es in den Urlaub geht. Sonne, Strand, gutes Essen, tolle Strände – die Liste der Vorzüge von Mallorca ist ellenlang. Umso heftiger, dass es mitten im Sommer zu einem üblen Unwetter dort kommt!

Am Donnerstag (10. Juli) stürzten Wassermassen auf die Insel. Der Regen war so stark, dass er direkt durch die Decke des Flughafens Son Sant Joan in Mallorca geflossen ist. Entsprechende Videos gehen auf Social Media viral. In mehreren Bereichen des Flughafens tropfte das Wasser von oben.

Unwetter auf Mallorca sorgt für Chaos am Flughafen – massive Verspätungen

Passagiere und Urlauber wateten durch Pfützen. Überall standen Eimer bereit, um das Schlimmste zu verhindern. Die logische Folge des Unwetters auf Mallorca: Zahlreiche Flüge sind verspätet. Das Flughafenpersonal arbeitet jetzt daran, die Situation im Terminal unter Kontrolle zu bringen, doch das Wasser breitete sich über mehrere Passagierbereiche aus.

Einige Flüge wurden sogar komplett gestrichen. Passagieren wurde vom Flughafen empfohlen, den Status ihres Flugs zu überprüfen, bevor sie zum Airport von Palma aufbrechen. Auf Facebook sorgen diese Bilder vom „überschwemmten“ Flughafen für Kritik. Die große Frage, die sich stellt: Wie kann ein Airport durch Starkregen so „durchnässt“ werden?

„Kenne kein Gebäude, das so undicht ist“

Eine Frau schreibt beispielsweise: „Wer zum Teufel sind die Bauunternehmen, die dieses vermeintlich neue Flughafen-Gebäude errichtet haben? Es scheint, als ob es nicht allen Standards entspreche…“ Ein deutscher Urlauber ergänzt: „Ich kenne kein Gebäude, das so undicht ist wie der Flughafen Palma.“

Inzwischen ist das Unwetter weitergezogen, auf Palma scheint wieder die Sonne und die Menschen können sich über Sommertemperaturen von fast 30 Grad freuen. Bleibt aber zu hoffen, dass die Verantwortlichen aus diesem heftigen Gewitter gelernt haben und künftig bessere Vorkehrungen treffen können…