Schwere Unwetter in Italien mit Hagel und Tornados – ist Entspannung in Sicht?

Unwetter in Italien haben erneut Chaos verursacht. Besonders der Norden des Landes war von extremen Wetterphänomenen betroffen. Tornados, Hagel in Rekordgröße und Überflutungen trafen zahlreiche Regionen. Einsätze der Feuerwehr dauerten bis tief in die Nacht an – mit teils dramatischen Szenen.

Während in Norditalien Sturmböen schwere Schäden anrichteten, mussten im südöstlichen Apulien Einwohner und Urlauber vor einem größeren Brand ihre Häuser verlassen. Entspannung ist zwar in Sicht, doch die nächsten Tage bleiben für Italien wechselhaft. Weitere Details zu den Unwettern liest du hier.

Unwetter Italien: Tornados und riesige Hagelkörner

Am stärksten betroffen waren Teile der Lombardei. Ein Tornado entwurzelte Bäume und deckte in den Orten Verderio und Suisio Dächer ab. Ein weiteres Unwetter in Italien ereignete sich im Piemont. Dort zerstörten Hagelkörner, teils größer als Tennisbälle, Autos und Dächer und verwüsteten Felder.

Die Gemeinde Varzo, nahe der Grenze zur Schweiz, meldete nach einem Wolkenbruch überflutete Straßen und große Geröllansammlungen. Zwei Häuser mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr war ununterbrochen im Einsatz und bewältigte innerhalb von zwölf Stunden über 200 Notrufe – allein in den Regionen Venetien und Lombardei.

Wochenende bleibt schwierig für Unwetter Italien

Für Samstag (30. August) blieb die Lage kritisch. Der Zivilschutz rief in wichtigen Regionen wie der Toskana, Kampanien und Emilia-Romagna die Alarmstufe Gelb aus. Starke Gewitter, Überflutungen und Erdrutsche werden weiterhin erwartet. Ab Sonntag soll sich jedoch die Wetterlage beruhigen. Höhere Temperaturen und Sonne werden für viele Landesteile vorhergesagt.

Brand im Süden verschärft Lage

Während der Norden Italiens mit Unwettern kämpfte, brach im Süden bei Lecce ein Brand aus. Feuer griff in der Region Apulien bis in die Gärten von Anwohnern und Ferienunterkünften über. Über hundert Menschen mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen.

Dank schnellem Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Schwerwiegende Schäden blieben aus. Italien kämpft derzeit an mehreren Fronten – mit einer Kombination aus Wetterextremen und Brandgefahr. (mit dpa)

