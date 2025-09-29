Schweres Unwetter wütet in Italien, Kroatien und Griechenland! HIER besteht sogar Lebensgefahr

Während in Deutschland ruhiges Herbstwetter dominiert, sorgt ein gefährliches Tiefdruckgebiet im Süden Europas für große Besorgnis. Italien, Kroatien und Griechenland erwarten extreme Regenfälle, Überschwemmungen und mögliche Schäden.

Ex-Hurrikan Gabrielle zieht über Spanien und Portugal hinweg, verliert aber zunehmend an Stärke und richtet weniger Schaden an. Hier erfährst du mehr darüber!

Schwere Unwetter drohen im Mittelmeerraum

Wie „wetter.de berichtet, birgt im südlichen Mittelmeerraum ein giftiges Tief großes Unwetterpotenzial. Süditalien, Inseln vor Kroatiens Küste und westgriechische Inseln wie Korfu rechnen mit heftigen Regengüssen. Innerhalb kurzer Zeit könnten über 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wodurch Straßen, Keller und Unterführungen überflutet werden könnten.

Auf den Ionischen Inseln Lefkada und Zakynthos sowie im Norden der Peloponnes sind besonders lang anhaltende Gewitter möglich. Bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter werden erwartet. Einzelne Wettermodelle prognostizieren sogar höhere Mengen, was lebensgefährliche Überschwemmungen und Erdrutsche verursachen könnte. Touristen und Bewohner sollten besonders vorsichtig sein.

Griechenland bereitet sich auf Unwetter vor

Laut „wetter.de“ warnen Behörden in Griechenland daher mit der höchsten Warnstufe rot. „Rot signalisiert äußerst gefährliche Wetterbedingungen, die zu schweren Schäden und Unfällen mit potenzieller Bedrohung für Leben und Gesundheit führen können.“ Sie raten, regelmäßig die Wetterlage zu verfolgen, behördliche Anweisungen strikt zu befolgen und möglichst drinnen zu bleiben.

Das Unwetter stellt eine erhebliche Gefahr für die betroffenen Regionen dar. Griechenlands Behörden fordern schnelle Reaktionen und Wachsamkeit. Besonders Urlauber auf beliebten Urlaubsinseln sollten sich der Risiken bewusst sein. Die außergewöhnlichen Wetterbedingungen zeigen einmal mehr die zerstörerische Kraft extremer Witterungsphänomene im Mittelmeerraum.