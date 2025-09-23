Schweres Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst – Drohnen und Hubschrauber im Einsatz!

Heftige Regenfälle und Überschwemmungen sorgen im Norden Italiens für Chaos. Eine deutsche Urlauberin wird nach einem Unwetter in Italien vermisst.

Ihr Wohnwagen wurde von einer Flutwelle mitgerissen. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer, und die Lage bleibt kritisch. Auch in den kommenden Tagen soll es weiter regnen.

Tragisches Unglück durch Unwetter in Italien

Die 64-jährige Frau war mit ihrem Mann auf einem Campingplatz im Piemont. Plötzlicher Regen setzte ihren Wohnwagen in Bewegung. Bei dem Versuch, zu flüchten, rutschte die Frau aus. Die Strömung riss sie und einen Hund mit. Der Mann konnte sich mit dem anderen Hund retten.

Hubschrauber und Drohnen unterstützten die Suchaktion. Rund um den Campingplatz stehen große Gebiete unter Wasser. „Wir haben gesehen, wie das Wasser mehr als einen Meter hoch stand“, sagte der Betreiber. Das Unwetter in Italien riss Wohnwagen und Zelte mit. Seit zwanzig Jahren habe es dort kein vergleichbares Ereignis gegeben.

Region Piemont besonders vom Unwetter in Italien betroffen

Die Feuerwehr machte keine Angaben zur Herkunft des Ehepaars. Die Suche nach der Vermissten wurde am Morgen fortgesetzt. 20 Gäste waren zur Unglückszeit auf dem Campingplatz.

Alle außer der Frau konnten rechtzeitig gerettet werden. Sie übernachteten in Notunterkünften. Das Unwetter in Italien gefährdet auch andere Regionen wie Venetien und die Lombardei. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.