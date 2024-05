Unwetter-Welle rollt auf Deutschland zu – Experte warnt: „Ahrtal-Potenzial“

Kaum ist eine Unwetter-Front vorüber, kommt schon die nächste. Statt Sommer, Sonne und schönem Wetter ist der Mai geprägt von Regenschauern und Gewittern. Bereits an Pfingsten sorgte die Wetterlage für katastrophale Überschwemmungen im Saarland und Blitzeinschläge in anderen Teilen Deutschlands. Am 27. Mai war dann München an der Reihe. Vor allem in Südbayern rund um München gab es heftige Gewitter. In Augsburg schlug ein Blitz ein und sorgte zeitweise für einen Stromausfall in der ganzen Stadt (wir berichteten hier).

Unbeschwert können wir uns jedoch nicht auf den Juni freuen. Die Unwetter gehen weiter wie bisher. Ein Wetterexperte warnt bereits vor Überschwemmungen.

Unwetter in Deutschland: Hochwassergefahr durch Dauerregen

Das Ende des Monats Mai bietet mit Fronleichnam am Donnerstag (30. Mai) noch einmal die ideale Gelegenheit für einen Kurztrip über das verlängerte Wochenende. Wer verreist, muss sich aber auf viel Regen einstellen. Bereits am Freitag, Samstag (01. Juni) und Sonntag droht eine Unwetterlage mit Starkregen und Dauerregen. Während zunächst nur Sachsen betroffen war, soll sie sich über den gesamten Osten und Süden ausbreiten. „Eine 5b-Wetterlage könnte in der Spitze 100 bis 200 Liter Regen bringen, und das allein am Freitag und Samstag, vielleicht auch noch bis in den Sonntag hinein“, befürchtet Wetterexperte Dominik Jung.

Wo genau der Schwerpunkt des Unwetters liegen wird, ist derzeit noch unklar. Fakt ist aber, dass die zu erwartenden Regensummen an das Hochwasser im Ahrtal erinnern. Zum Glück ist diese Region zumindest derzeit nicht im Fokus. Aber andere Regionen könnte es derart dramatisch treffen, sodass laut Experte Jung „Ahrtal-Potenzial“ besteht.

Am Freitag (31. Mai) sind einzelne Gewitter mit Starkregen wahrscheinlich. Hagel und Sturmböen werden nicht erwartet. In der Nacht zum Samstag setzt dann vor allem im Süden und Osten Deutschlands Dauerregen ein. Im Westen in Richtung Nordrhein-Westfalen wird der der Starkregen und heftige Unwetter eher nicht erwartet, zumindest sagen das die Wettermodelle stand jetzt.

Die zu erwartenden Regenmengen werden wohl sehr extrem sein, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen, sagt Meteorologe Jung.